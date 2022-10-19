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  4. Rahatlıkları 'Pes' dedirtti! Kulaklığı çalıp hiçbir şey olmamış gibi mağazadan gittiler

Rahatlıkları 'Pes' dedirtti! Kulaklığı çalıp hiçbir şey olmamış gibi mağazadan gittiler

19.10.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de bir işletmeden bin lira değerinde kulaklık çalan 2 şahıs güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, geçtiğimiz gün alışveriş merkezi içinde bulunan işletmede gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, kimliği tespit edilemeyen 2 şüpheli, müşteri gibi girdikleri işletmede hırsızlık yaptı. Kitap, müzik aletleri, elektronik eşyalar ve çeşitli ürünlerin satıldığı işletmeye giren 2 şüpheli, stantta asılı duran bin lira değerindeki kulaklığı çaldı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheli erkek şahıs stanttan aldığı kulaklığı yanındaki kadının çantasına attı. Bir mağaza çalışanı, hiçbir şey olmamış gibi mağazadan çıkarak kayıplara karışan şüphelilerin yoğun günlerin seçerek daha önce de aynı üründen çaldığını iddia etti.

Güvenlik kameralarından hırsızlığı tespit eden mağaza yetkilileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Eskişehir Kulaklık
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