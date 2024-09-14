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'Sana yaptıklarımı kızına da yaparım' Rahatsız ettiği iddiasıyla komşusunu öldürdü

14.09.2024 15:25
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Kayseri'de kendisini rahatsız ettiğini öne sürdüğü komşusu Mehmet Can'ı (22) tabanca ile vurarak öldüren 4 çocuk annesi S.A. (26), 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 23 Ocak'ta Akkışla ilçesinde meydana geldi. S.A., kendisini sürekli rahatsız ettiğini belirten komşusu Mehmet Can'ı çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Mehmet Can hayatını kaybetti, gözaltına alınan S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık S.A. hakkında 'Kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında, sanık S.A, ölen Mehmet Can'ın şikayetçi ailesi ile taraf avukatları hazır bulundu. Mehmet Can'ın şikayetçi ailesi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

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'O AN SİLAH BİRDEN PATLADI'

İlk duruşmada, "Hayvanlara bakarken ahırın kapısı açıldı, içeriye Mehmet girdi, eline sopa aldı, telefonla eşimi arayacaktım. Sopa ile elime vurdu, telefon kırıldı. Sonra koluma, bacağıma sopa ile vurmaya başladı. 'Niye söyledin' dedi. Bağırdım, kendimi duyuramadım. Beni ve çocuklarımı öldürmekle tehdit etti. Başka bir gün de yine karşılaştık. 'Kızım bak sana yaptıklarımı kimseye inandıramazsın, sana yaptıklarımı kızına da yaparım' dedi. Korkuyla silahı çıkardım. Silahı çıkardıktan sonra kayınvalidesi ile baldızı korkup, kaçtılar. O anda silah birden patladı, Mehmet yere düştü. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Neler oldu, gerçekten hatırlamıyorum. Karakola gittim, karakoldaki polise 'Abi beni kurtar' dedim. İfade bitiminden sonra öğrendim ki onu vurmuşum. Daha sonra da ölmüş. Böyle bir insan değildim, korktum, benim 4 tane çocuğum var. Böyle olsun istememiştim" diyerek savunma yapan 4 çocuk annesi S.A., önceki ifadelerini tekrarlayıp, beraatini istedi.

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RUHSATSIZ SİLAHTAN 1 YIL 15 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık S.A.'yı 'Kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet daha sonra cezayı 'haksız tahrik' indirimi ile 15 yıla, 'iyi hal' indirimi ile de 12 yıl 6 aya düşürerek tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet ayrıca S.A.'yı 'Ruhsatsız silah taşımak' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ile cezalandırılmasına hükmetti. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kayseri komşu
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