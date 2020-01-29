HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rahatsızlanan bebek öldü

Rahatsızlanan bebek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 15:41 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'nda, rahatsızlanıp kalbi duran Suriye uyruklu 2,5 aylık Muhammed Z., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda, rahatsızlanıp kalbi duran Suriye uyruklu 2,5 aylık Muhammed Z., tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Adapazarı’nda yaşayan Suriye uyruklu ailenin 2,5 aylık bebekleri Muhammed, sabah saatlerinde rahatsızlandı. Aile, durumu 112 Acile bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi, kalbi durduğu belirlenen bebeğe kalp masajı yaparak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne götürdü. Yapılan müdahaleyle minik bebeğin kalbi çalıştırıldı. Ancak bir süre sonra balbi tekrar duran minik bebek, kurtarılamadı.
Bebeğin cenazesi, otopsi için morga kaldırılırken, çocuğun annesi bebeğin mama yedikten sonra fenalaştığını söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?
PARTNER Onu hiç böyle görmediniz! Onu hiç böyle görmediniz!
Depremin merkezindeki Sivrice'de kar yağışı başladıDepremin merkezindeki Sivrice'de kar yağışı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

On binlerce işçiyi ilgilendiren gelişme!

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Korkulan oluyor! Her gün onlarca kişi daha ölüyor

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

Koronavirüs hakkındaki iddiaların hangisi gerçek?

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

O sözleri söyledi mi? Ilıcalı'dan flaş açıklama

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Çin'den dönen Türk öğrenciden çarpıcı açıklamalar: Her taraf...

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

Türkiye'den çok sert tepki: İbret verici, İki yüzlülük

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'da korkutan deprem

Elazığ'da korkutan deprem

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'daki depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Yeni görüntüler ortaya çıktı

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Sınav baskısı azaltılacak

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Başına pet şişe geçmiş halde bulunan köpek kurtarıldı

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Bankaya gitmek için evden çıkan genç, tarım ilacıyla intihar etmiş

Depremin merkezindeki Sivrice'de kar yağışı başladı

Depremin merkezindeki Sivrice'de kar yağışı başladı

Hoynat Adası turistlerin gözdesi oldu

Eskiden yalnızca gemiciler kullanıyordu! Şimdi ise...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.