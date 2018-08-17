Rahatsızlanan çocuk yolcu için duran otobüse, kamyon çarptı: 4 yaralı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, bir çocuğun rahatsızlanması üzerine emniyet şeridine çekilen yolcu otobüsüne arkadan kamyon çarptı. Kazada, otobüste bulunan yolcular Gülay Ceylan, Eda Ceylan, Kamuran Akın ve Selma Şişman yaralandı.

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir yolunun Örnekköy mevkisinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İstanbul'dan Çanakkale'ye giden Mesut Canbaz (44) yönetimindeki 77 DD 477 plakalı otobüste, bir çocuk yolcu rahatsızlandı. Bunun üzerine sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekti. Rahatsızlanan çocuk ve annesi araçtan indikten kısa süre sonra, aynı yöne giden Şerafettin Akça (30) yönetimindeki 45 RN 357 plakalı kamyon, otobüse arkadan çarptı. Kazada, otobüsteki yolculardan Gülay Ceylan, Eda Ceylan, Kamuran Akın ve Selma Şişman yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle otobüsün sol tarafında büyük hasar oluştu, camlar kırıldı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı, gözaltına alınan kamyon sürücüsü Şerafettin Akça, Orhangazi İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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