HABER
  4. Rahatsızlanan kadın, karla kapanan yolun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı

Rahatsızlanan kadın, karla kapanan yolun açılmasıyla hastaneye ulaştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 17:26 | Son Güncelleme

MALATYA'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

MALATYA, (DHA)- MALATYA'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle 25 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Yeşilyurt'a bağlı Aşağıköy Mahallesi'nde rahatsızlanan felçli Ayşehan Sönmez'i (75) almaya giden ambulans ve sağlık ekibi, yolun belediye ekiplerince açılmasıyla hastaya ulaşabildi.
Malatya'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden olurken, 25 mahallenin yollarını ulaşıma kapattı. Yolların açılması için Yeşilyurt Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı.
Yeşilyurt'a bağlı Aşağıköy Mahallesi'nde yaşayan felçli Ayşehan Söylemez'in rahatsızlanmasıyla Yeşilyurt Belediyesi ekiplerinden yardım istendi. Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın 'Süper Kahramanlar' olarak isimlendirdiği ekipler, iş makineleriyle karla kapanan yolu hızlı bir şekilde açarak, sağlık personelinin Ayşehan Söylemez'in evine ulaşmasını sağladı.
İlk müdahalesi evde yapan Ayşehan Söylemez, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Ambulansa yol boyunca Yeşilyurt Belediyesi karla mücadele ekipleri öncülük etti. Söylemez, hastanede tedaviye alındı. Mahalle sakinleri ve hasta kadının ailesi ise, Yeşilyurt Belediyesi ekipleri ile sağlık görevlilerine teşekkür etti.
Yeşilyurt Belediyesi'nin her daim vatandaşların emrinde olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Aşağıköy mahallemizde rahatsızlanan Ayşehan Söylemez isimli bir vatandaşımıza ulaşmakta zorluk yaşayan 112 sağlık görevlilerimizin yardım isteğine anında karşılık veren ekiplerimiz, hemen olay yerine giderek kapanan yolu açıp, ambulansın hastaya ulaşmasını sağladı. Ekiplerimizin yardımıyla hastaneye götürülen vatandaşımız tedavi altına alınmıştır. Rahatsızlanan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlçemizin farklı noktalarında kapanan yolları açmak için ekiplerimiz 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir" dedi.
Başkan Çınar, Yeşilyurt'un yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve 7 gün 24 saat aralıksız iş makineleriyle hazırda bekletildiğini hatırlatırken, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk halinde belediyenin '444 8 910' numaralı Çağrı Merkezi'ni arayabileceklerini söyledi.
FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ölümden saniyelerle kurtulduÖlümden saniyelerle kurtuldu
Esnaf, sokaktaki mazgalı kendileri tamir ettiEsnaf, sokaktaki mazgalı kendileri tamir etti
Okulda pencereden atlamıştı! Rojbin'den iyi haberOkulda pencereden atlamıştı! Rojbin'den iyi haber
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

İmamoğlu 'ücretsiz' demişti! İBB harekete geçti

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

'Ortası sıkılmış diş macunu gibisin'

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Irak'ta 3 ayrı noktaya füzeli saldırı! ABD İran'ı sorumlu tuttu!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Interpol kırmızı bültenle arıyordu

4'üncü kattaki sınıfın penceresinden atlayan Rojbin, hayati tehlikeyi atlattı

Okulda pencereden atlamıştı! Rojbin'den iyi haber

Ağzını toprakla doldurup öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

Ağzını toprakla doldurup öldürmüştü! Korkunç cinayette yeni gelişme

THY ve Pegasus Irak-İran seferlerini yeniden başlatıyor

THY ve Pegasus'tan Irak-İran açıklaması

Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık son yolculuğuna uğurlandı

Şehit cenazesinde yürek burkan an!

El freni çekilmeden bırakılan otomobilin refüje çarpma anı kamerada

El frenini çekmeyi unutunca...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.