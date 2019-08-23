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Rahatsızlanan kadın yolcuyu, yolcu dolu otobüsle hastaneye taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

Sivas’ta özel halk otobüsü şoförü Halil Akalan, kalp spazmı yaşayan kadını yolcu dolu otobüsle hastaneye yetişirdi.Yiğitler Mahallesi - Üniversite seferini yapan halk otobüsü şoförü Halil Akalan otobüsüne binen kadının fenalaştığını görünce, güzergahından çıkarak hastaneye yöneldi.

Rahatsızlanan kadın yolcuyu, yolcu dolu otobüsle hastaneye taşıdı

Sivas’ta özel halk otobüsü şoförü Halil Akalan, kalp spazmı yaşayan kadını yolcu dolu otobüsle hastaneye yetişirdi.
Yiğitler Mahallesi - Üniversite seferini yapan halk otobüsü şoförü Halil Akalan otobüsüne binen kadının fenalaştığını görünce, güzergahından çıkarak hastaneye yöneldi. Yolcu otobüsünün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, ayakta yolculuk yapan kadının biranda fenalaşarak yere yığılıyor. Yolcu dolu otobüsle Akalan tarafından Sivas Numune Hastanesine kısa sürede yetiştirilen kadın tedavi altına alındı. Yaklaşık 6 dakikada hastaneye yetiştirilen kadının sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

“İnsanlık görevimi yerine getirdim”
Otobüste rahatsızlanan genç kadını hastaneye götürerek insanlık görevini yerine getirdiğini belirten Akalan, “Dün seferden gelirken yolcunun birisi fenalaştı, hiç düşünmeden arabamın dolu olmasına rağmen hastaneye gittim. Acilde müdahale ettiler, yolcuya müdahale edildikten sonra ben hastaneden ayrıldım. Otobüste yolcular vardı fakat insanlık görevimi yapmam lazımdı. Öğrendiğime göre kalp sıkışması yaşamış. Genç bir arkadaşımızdı. Hiç düşünmeden sıradan çıktım ve yolcularla beraber hastaneye götürdüm. Dün de arayarak bana teşekkürlerini iletti. Ben de geçmiş olsun dileklerimi dile getirdim" dedi.

Rahatsızlanan kadın yolcuyu, yolcu dolu otobüsle hastaneye taşıdı

Rahatsızlanan kadın yolcuyu, yolcu dolu otobüsle hastaneye taşıdı

Rahatsızlanan kadın yolcuyu, yolcu dolu otobüsle hastaneye taşıdı

Rahatsızlanan kadın yolcuyu, yolcu dolu otobüsle hastaneye taşıdı

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