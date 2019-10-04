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Rahatsızlanan öğrenciyi otobüsle hastaneye yetiştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 17:05 | Son Güncelleme

Elazığ'da belediye otobüsü sürücüsünün, durakta indirdikten sonra rahatsızlandığını fark ettiği öğrenciyi hastaneye ulaştırması güvenlik kamerasınca kaydedildi - Sürücü Tekin: - "İnsanlık görevimi yaptım. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da belediye otobüsü sürücüsü, durakta indirdikten sonra rahatsızlandığını fark ettiği öğrenciyi güzergah değiştirerek hastaneye ulaştırdı.

Fırat Üniversitesi ile Fethi Sekin Kız Öğrenci Yurdu arasında sefer yapan Elazığ Belediyesine ait otobüsün sürücüsü Necmi Tekin (46), durakta indirdiği öğrencilerden birinin rahatsızlandığını fark etti.

Bunun üzerine yolcuları indiren Tekin, rahatsızlanan öğrenci ile yanındaki iki arkadaşını refakat etmeleri için otobüsle Fırat Üniversitesi Hastanesine yetiştirdi.

Araçtaki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, sürücü Tekin'in öğrenciyi hastaneye ulaştırdıktan sonra durumu yetkililere anlattığı görülüyor.

Örnek davranışıyla takdir gören sürücü Tekin, yaptığı açıklamada, öğrencileri yurda bıraktıktan sonra otobüsten inen bir yolcunun fenalık geçirdiğini gördüğünü söyledi.

Durumunun acil olabileceğini düşünerek öğrenciyi hastaneye götürmeye karar verdiğini anlatan Tekin, "İnsanlık görevimi yaptım. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Kaldı ki; Belediye Başkanımız ve amirlerimiz bize bu şekilde talimat verdiler. Bizler de üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. İki arkadaşı da refakatçi olarak hastanın yanına alarak, tabelamı kapatıp öğrencileri hastaneye yetiştirdim." diye konuştu.

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Elazığ hasta otobüs şoförü

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