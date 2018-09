Rahatsızlanan veteriner, hastaneye başvurdu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta veteriner O.K. (37), 1 aydır süren rahatsızlığı üzerine Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon şüphesiyle başvurdu. Tedaviye alınan O.K. ile şüpheli hayvanda yapılan incelemede, şu ana kadar şarbon belirtisine rastlanılmadığı öğrenildi.

Devrek ilçesinde veteriner olarak görev yapan O.K.'de, yaklaşık 1 ay önce ateş, bitkinlik, yorgunluk, soluk alıp vermede güçlük başladı. İşi gereği hayvanlarla sürekli temas halinde olan O.K., soğuk algınlığı olabileceğini düşündü. Rahatsızlığı geçmeyen O.K., şarbon şüphesiyle hastaneye başvurdu. O.K., Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'ne yatırılan O.K., gözlem altında tutulurken, veterinerin rahatsızlığının şarbon olup, olmadığı yönünde araştırma başlatıldı. O.K.'nin tahlillerinde şu ana kadar şarbon belirtilerine rastlanılmazken, belirtilerin antibiyotik kullandığı için bastırılmış olabileceği öğrenildi.

Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri de ilçede şarbon vakası olup olmadığı yönünde inceleme ve çalışma başlattı. Veteriner O.K.'nin temas ettiği hayvandan alınan numunede ise şarbon belirtisine rastlanılmadığı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım Müdürü Cemalettin Çataklı, "Bütün veteriner hekimi arkadaşlarımız sahada çalışmalarını sürdürüyor. Gerekli numuneleri aldık. Laboratuvarda incelemeler yapıldı. Şu an itibarıyla şarbon vakasına dair bir durum söz konusu değil" dedi.