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Rahatsızlanan yaşlı kadını, pencereden eve giren itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 05:25 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de oturan Şükran Çınar (84), gece saatlerinde rahatsızlandı.

Rahatsızlanan yaşlı kadını, pencereden eve giren itfaiye kurtardı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de oturan Şükran Çınar (84), gece saatlerinde rahatsızlandı. Komşusunun ihbarı üzerine adrese gelen itfiaye ekipleri, yaşlı kadını pencereden girerek kurtardı. Tansiyon ile şeker hastası olan Şükran Çınar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Pembe Ay Sokak'taki 4 katlı bir binanın birinci katında oturan Şükran Çınar (84) gece saatlerinde rahatsızlandı. Komşusunu arayıp "ben iyi değilim" diyen Çınar'a yardım için gelen apartman sakinleri kapıların içeriden kilitli olması nedeniyle eve giremedi. Yaşlı kadın da yerinden kalkıp kapıyı açamayınca, apartman sakinleri durumu sağlık, itfaiye ve polise bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dairenin penceresine uzanarak camı kırdı. Pencereden eve giren itfaiye erinin kapıyı açmasıyla daireye giren sağlık görevlileri, tansiyon ile şeker hastası olduğu öğrenilen Çınar'a ilk müdahaleyi evde yaptı. Sedye ile daireden çıkarılan yaşlı kadın ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çınar'ın tedavisi sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Rahatsızlanan yaşlı kadını, pencereden eve giren itfaiye kurtardı

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