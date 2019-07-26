HABER

Rahatsızlanan yaşlı kadını, pencereden eve giren itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 07:12 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de oturan Şükran Çınar (84), gece saatlerinde rahatsızlandı.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAKIRKÖY'de oturan Şükran Çınar (84), gece saatlerinde rahatsızlandı. Komşusunun ihbarı üzerine adrese gelen itfiaye ekipleri, yaşlı kadını pencereden girerek kurtardı. Tansiyon ile şeker hastası olan Şükran Çınar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Kartaltepe Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında yaşandı. Pembe Ay Sokak'taki 4 katlı bir binanın birinci katında oturan Şükran Çınar (84) gece saatlerinde rahatsızlandı. Komşusunu arayıp "ben iyi değilim" diyen Çınar'a yardım için gelen apartman sakinleri kapıların içeriden kilitli olması nedeniyle eve giremedi. Yaşlı kadın da yerinden kalkıp kapıyı açamayınca, apartman sakinleri durumu sağlık, itfaiye ve polise bildirdi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dairenin penceresine uzanarak camı kırdı. Pencereden eve giren itfaiye erinin kapıyı açmasıyla daireye giren sağlık görevlileri, tansiyon ile şeker hastası olduğu öğrenilen Çınar'a ilk müdahaleyi evde yaptı. Sedye ile daireden çıkarılan yaşlı kadın ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çınar'ın tedavisi sürüyor.

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
İzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralıİzmir’de iki grup arasında silahlı kavga: 1 ağır yaralı
Evinde rahatsızlanan 84 yaşındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardıEvinde rahatsızlanan 84 yaşındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Başvurmayan pişman olur! Son 2 gün

Başvurmayan pişman olur! Son 2 gün

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

ABD'den S-400 yaptırımı açıklaması

ABD'den S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

G.Saray hazırlık maçında dağıldı!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

5 boynuzlu koç ilgi odağı oldu

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...

Şişli'de kamyon köprü altında sıkıştı

İstanbul'da korku dolu anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.