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Rahatsızlanan yolcuyu halk otobüsüyle hastaneye götürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 15:01 | Son Güncelleme

Antalya'da halk otobüsü şoförünün, baygınlık geçiren hamile yolcuyu kullandığı araçla hastaneye ulaştırması, güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir halk otobüsü şoförü, baygınlık geçiren hamile yolcuyu, kullandığı araçla hastaneye götürdü.

Alanya şehir merkezi ve Dinek güzergahı arasında çalışan özel halk otobüsünün sürücüsü Mehmet Emin Yıldırım, bir hamile yolcunun baygınlık geçirdiğini fark etti.

Otobüsü durduran Yıldırım, hastaneye kadar durmayacağını, inmek isteyenlerin ise inebileceğini belirtti.

Güzergahından çıkan Yıldırım, hamile yolcuyu ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Sürücü, insanlık görevini yerine getirdiğini ifade etti.

Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Nuri Çelik de Yıldırım'a duyarlı davranışından dolayı teşekkür etti.

Öte yandan yaşananlar, aracın güvenlik kamerasına yansıdı.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya halk hastane Mehmet Emin Yıldırım OTOBÜS şoför

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