Rahibin 2 kadınla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sunak ateşe verildi

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşanan olayda, bir rahip, kendi kilise sunağında iki kadınla üçlü seks yaparken yakalanıp tutuklanmıştı. Olayın ardından o bölgede yaşayanlar kilise önünde toplanarak protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

Pearl River kilisesinin Öfkeli Başpiskoposu Gregory Aymond yayınladığı bir açıklamayla kilise sunağının yakıldığını açıkladı. Başpiskopos açıklamada şunları söyledi;

"Rev Travis Clark’ın içler acısı müstehcen davranışını kınıyoruz. Kilise sunağında yaptıkları şeytani eylemi ve saygısızlığı düşündükçe çileden çıkıyorum. Sunağı kaldırdık ve yaktık. Yeni bir sunağı hazırlayıp kutsadıktan sonra kiliseye getireceğiz."

Şans eseri oradan geçen birinin ortaya çıkardığı olayda polis, rahibi ve iki kadını tutukladı. Aynı zamanda orada kullanılan seks oyuncakları, kıyafetler ve olayı kayda alan cep telefonuna da el koydu. Olay yaratan rahip 25 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılırken, iki kadın 7 bin 500 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

