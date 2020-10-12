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Rahibin 2 kadınla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sunak ateşe verildi

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 14:23 | Son Güncelleme

ABD’nin Louisiana eyaletinde geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir rahibin iki kadınla birlikte kilise sunağında cinsel ilişkiye girmesi olayının yankıları sürüyor. New Orleans Başpiskoposluğu, yaptığı açıklamayla sunağın yakıldığını ve yenisinin kısa zamanda kiliseye yaptırılacağını açıkladı.

Rahibin 2 kadınla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sunak ateşe verildi

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşanan olayda, bir rahip, kendi kilise sunağında iki kadınla üçlü seks yaparken yakalanıp tutuklanmıştı. Olayın ardından o bölgede yaşayanlar kilise önünde toplanarak protesto gösterileri düzenlemeye başladı.

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Pearl River kilisesinin Öfkeli Başpiskoposu Gregory Aymond yayınladığı bir açıklamayla kilise sunağının yakıldığını açıkladı. Başpiskopos açıklamada şunları söyledi;

"Rev Travis Clark’ın içler acısı müstehcen davranışını kınıyoruz. Kilise sunağında yaptıkları şeytani eylemi ve saygısızlığı düşündükçe çileden çıkıyorum. Sunağı kaldırdık ve yaktık. Yeni bir sunağı hazırlayıp kutsadıktan sonra kiliseye getireceğiz."

Ekran Alıntısı

Şans eseri oradan geçen birinin ortaya çıkardığı olayda polis, rahibi ve iki kadını tutukladı. Aynı zamanda orada kullanılan seks oyuncakları, kıyafetler ve olayı kayda alan cep telefonuna da el koydu. Olay yaratan rahip 25 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılırken, iki kadın 7 bin 500 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

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