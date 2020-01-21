Rahim ağzı kanseri belirtileri neler? Rahim ağzı kanseri taraması hayat kurtarıyor

Rahim ağzı kanseri taraması kadınların hayatını tehlikeye atan rahim ağzı kanseri karşısında büyük öenm taşıyor. Rahim ağzı kanserinde kanser oluşmadan önce lezyonları yakalamak için düzenli muayene ve smear testi yaptırmak gerekiyor. Düzenli takip ve kontroller rahim ağzı kanseri ile mücadelede önemli rol oynuyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Özgül Kafadar, rahim ağzı kanseri, rahim ağzı kanseri belirtileri ve rahim ağzı kanseri tedavi seçenekleri hakkında bilgi verdi.

Rahim ağzı kanseri genç yaşlarda da görülüyor

RAHİM AĞZI KANSERİ GENÇ YAŞLARDA DA GÖRÜLÜYOR Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre her yıl tüm dünyada 500.000 yeni rahim ağzı kanseri olgusu tanı alıyor ve 250.000 kadın rahim ağzı kanserinden ölüyor. Rahim ağzı kanseri özellikle geri kalmış ülkelerde görülen bir sağlık sorunudur. Genellikle 30-50 yaş civarında ortaya çıkan rahim ağzı kanseri son yıllarda genç kadınlarda da görülmeye başlamıştır. Kadınlarda en çok görülen kanser sıralamasında meme kanseri ilk sırada yer almasına rağmen, yaşamı tehdit edici özelliği nedeniyle rahim ağzı kanseri, meme kanserinin önüne geçmektedir.

RAHİM AĞZI KANSERİNDE HPV VE SİGARA KULLANIMI ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRLERİ Serviks kanserinin gelişimindeki en önemli risk faktörü HPV’dir. 100 den fazla tipi olan bu virüsün bazı tiplerinin kanser gelişiminde rol oynadığı tespit edilmiştir. HPV cinsel yolla bulaşır. Genital siğillere yol açtığı gibi hiçbir bulgu da vermeyebilir. Ayrıca sigara kullanımı da tüm kanserlerde olduğu gibi rahim ağzı kanseri için önemli bir nedendir.

RAHİM AĞZI KANSERİ BELİRTİLERİ Rahim ağzı kanseri belirtilerini 5 maddede sıralayabiliriz: 1.Cinsel ilişki sonrası kanama 2.Adet dışı kanama 3.Kanlı akıntı 4.Pis ve kötü kokulu akıntı 5.Bel ve kasık ağrısı

PAP SMEAR TESTİ RAHİM AĞZI KANSERİ KONTROLÜNDE ETKİLİ Rahim ağzı kanseri, düzenli muayene ve tarama programları ile kontrol altına alınabilen, erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir kanser türüdür. Günümüzde bu kanserin taramasında kullanılan en yaygın yöntem PAP smear testidir. Aktif cinsel yaşamı olan her kadının yılda bir kez düzenli olarak yaptırması gereken smear testi ile rahim ağzında henüz kanseri dönüşmemiş ancak kanserin ön lezyonları olan anormal yapılar tespit edilerek, hasta tam olarak sağlığına kavuşturulmaktadır. Ayrıca smear testine ek olarak yapılan HPV tarama testi de kanser gelişiminin önlenmesi acısından büyük öneme sahiptir.