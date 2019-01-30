Rahim ağzı kanseri hakkında bilinmesi gerekenler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Çekmez, rahim ağzı kanserinin Türkiye’de kadınlar tarafından en sık görülen kanserler arasında 10’uncu sırada yer aldığını belirterek, rahim ağzı kanserinin günümüzde tarama ve erken teşhis ile tam tedavisi mümkün olduğunu söyledi.

Medicana Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Yasemin Çekmez rahim ağzı kanserini tüm bilinmeyenleri anlattı. Rahim ağzı kanserinin belirtilerinden bahseden Doç. Dr. Çekmez, "HPV virüsü rahim ağzına yerleştikten sonra siğil benzeri oluşumlar yapabilse de sıklıkla bir belirti vermez ve tedaviye gerek olmadan kendiliğinden iyileşir" dedi.

Kansere neden olan yüksek risk grubundaki virüslerle (tip 16-18) enfekte olan kişilerde virüs rahim ağzında kaybolmadan durabileceğini ve sonuç olarak kansere kadar ilerleyen yavaş hücresel değişimlere neden olabileceğini söyleyen Doç. Dr. Çekmez, "Bundan dolayıdır ki rahim ağzı kanserinin belirtileri, ancak kanser ileri bir aşamaya gelindiğinde ortaya çıkar. İlişki sırasında kanama, adet dışında kanama, genital ağrılar, kilo kaybı, iştahsızlık, çabuk yorulma, tek bacakta olan şişmeler, idrar yaparken ağrı, vajinal akıntı ve koku şikayeti ileri dönem rahim ağzı kanserinde ortaya çıkabilen şikayetlerdir" ifadelerini kullandı.