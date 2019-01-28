Rahim ağzı kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor

Erken teşhis edildiğinde %100 tedavi edilebilen serviks (rahim ağzı) kanseri için ülkemizde ulusal toplum tabanlı taramalar Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri [KETEM] tarafından 30-65 yaşları arasındaki kadınlar2 için ücretsiz olarak yürütülüyor.

PAP SMEAR VE HPV DNA TESTİYLE ERKEN TEŞHİS

Dünyada her yıl 266 bin kadının ölümüne neden olan serviks kanserinde en önemli tarama yöntemleri arasında Pap-smear testi geliyor. Rahim ağzındaki hücrelerin incelenmesi sayesinde anormal hücre tespitine yönelik veri elde edilen Pap-smear testi son yetmiş yılda rahim ağzı kanserinden etkilenen veya ölen kadınların sayısının en az %80 oranında azaltılmasına yardımcı olmuş olsa da serviks kanserine yakalanan hastaların 3’te 1’inin test sonuçları normal çıkıyor. Bir başka tarama yöntemi olan HPV testi ise rahim ağzında herhangi bir yüksek risk HPV tipinin olup olmadığını belirliyor. HPV testi ile servikal kanser riski olan kadınlar daha kanser oluşmadan yıllar önce belirlenebiliyor ve kanser oluşumu önlenebilir hale geliyor. HPV testi negatif sonuç veren kadınların ise takip eden beş yıl içerisinde servikal kansere yakalanma ihtimali çok düşük4. 9-13 yaşındakiler için HPV’nin bazı türlerine karşı koruma sağlayan aşılar da bulunuyor.

