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Rahim ağzı kanserinden kanser olmadan kurtulabilirsiniz

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.02.2019 09:50 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Rahim ağzı kanserinden kanser olmadan kurtulabilirsiniz

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Çabuk Dökmeci, düzenli smear testiyle kanser öncesi lezyonlar henüz gelişirken teşhis konulup rahim ağzı kanseri olmadan tedavi edilebildiğini söyledi.
Özel Ege Sante Tıp Merkezinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Arzu Çabuk Dökmeci, 5-6 yıl öncesine kadar en sık rastlanılan kanser türlerinden olan rahim ağzı kanserinin, son yıllarda yapılan çalışmalarla birlikte 11. sıraya gerilediğini belirtti. Op. Dr. Dökmeci, kadınlara yılda bir kez smear testi yaptırmaları uyarısında bulunurken, bu sayede kanser öncesi lezyonlar henüz gelişirken teşhis konulup kanser olmadan tedavi edilebildiğini belirtti.

"Tek eşlilik çok önemli"
Rahim ağzı kanserinden korunmak için tek eşliliğin ve cinsel ilişki sırasında korunmanın çok önemli olduğunu belirten Dökmeci, "Çünkü rahim kanseri, diğer kanser türlerinden daha farklıdır. Yüzde 98’i bir virüs etkeninden kaynaklanır. Bu virüs de cinsel yolla bulaşır. Bu virüsün 100’e yakın tipi vardır ve bir grup tipi kanser yapıcı etkiye sahiptir. Bir kadın ilk cinsel deneyimini yaşadıktan sonra ortalama 3 yıl içerisinde bu HPV enfeksiyonu taşır hale gelir. Bu enfeksiyon kanser yapmayan bir tip de olabilir, kanserojen bir tip de olabilir. Eğer kadın kanserojen virüsü taşıyorsa daha sıkı takip edip kanser öncesi lezyonları henüz gelişirken teşhis koyup kanser olmadan tedavi edebiliriz. Bu da insanların hayatının hem kalitesini hem de ömrünü uzatır. Rahim ağzı, doktorların erişebileceği bir noktadadır. Rutin muayeneler sırasında rahim ağzını görürüz ve smear dediğimiz kanser taramasında kullandığımız basit bir işlemler kanser öncesi lezyonları tanıyabiliriz. Korunmak çok önemli. Önceden oluşacak kanser öncesi lezyonları smear testi ile yakalıyoruz" dedi.

Her yıl muayene
Kadınların yılda bir kez muayene olunması gerektiğinin altını çizen Dökmeci, "Sağlık Bakanlığının Kanser Araştırma Merkezi ile beraber yürüttüğü program kapsamında 30-65 yaş arası kadınlara HPV ve DNA taraması ücretsiz olarak yapılıyor. Kadın eğer bu virüsü taşıyorsa daha sık takip edilir. Kanserojen tipleri taşımıyorsa 5 yılda bir muayene olmak bile uygundur ancak bir kadının yılda bir smear testini yaptırmasında hiçbir sakınca yok. Düzenli olarak her yıl smear testi yaptıran bir kadın rahim ağzı kanseri olmadan tedavi edilebilir” diye konuştu.

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