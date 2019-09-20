Rahim ağzı kanserine karşı, '2 aşı 2 tarama' formülü

Hacatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Avrupa Jinekoloji Onkoloji Derneği Kanser Önleme Grubu Başkanı Doç. Dr. Murat Gültekin, 2020'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda devlet başkanlarına rahim ağzı kanserinin '2 aşı 2 tarama' yöntemiyle yok edilebileceğine dair hazırladıkları raporu sunacaklarını açıkladı. Doç. Dr. Gültekin, "2020'de bu, genel kuruldan geçerse dünya genelinde aşı ve tarama zorunlu olacak. Bu, kanserde bana göre tarihi bir an. Buna göre 11-12 yaş arasındaki kızlara 2 doz aşı yapılacak. 30-45 yaşlarında da iki kez kanser taraması yapılacak ve kanser virüsü yüzde 90-95 oranında yakalanacak" dedi.

Ankara'da Kanserle Dans Derneği ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen 'Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü' etkinliğine katılan Doç. Dr. Murat Gültekin, rahim ağzı kanseriyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Hastalıkla mücadelede, Dünya Sağlık Örgütü'nün seçtiği 100 bilim adamından biri olan Doç. Dr. Gültekin, 19 Eylül 2020 tarihinde Newyork'ta BM Genel Kurulu'nda devlet başkanlarına rahim ağzı kanserinin '2 aşı 2 tarama' yöntemiyle yok edilebileceğine dair hazırladıkları raporu sunacaklarını açıkladı. Doç. Dr. Gültekin, raporun genel kuruldan geçmesi halinde dünya genelinde aşı ve taramanın zorunlu hale geleceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Rahim ağzı kanseri için 2 aşı, 2 tarama, sıfıra sıfır, tamamen elimine hale getirilebilir. 2020'de bu genel kuruldan geçerse bütün dünya genelinde aşı ve tarama zorunlu olacak. Bu ne demek? En fazla 90 yıl içinde dünyanın tarihinde ilk defa bir kanser elimine edilmiş olacak. Bu, kanserde bana göre tarihi bir an. Buna göre 11-12 yaş arasındaki kızlara 2 doz aşı yapılacak. Böylece kanserden korunmuş olacaklar. 30-45 yaşlarında da iki kez kanser taraması yapılacak ve kanser virüsü yüzde 90-95 oranında yakalanacak. Bu yüzyılın sonuna gelmeden bu kanserin tamamen dünyada elimine edileceği anlamına geliyor."