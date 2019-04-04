Rahim ağzı kanserinin 12 belirtisi

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olarak bilinen ve gelişmekte olan ülkelerde görülme sıklığı giderek artan rahim ağzı (serviks) kanserinin daha çok 30’lu, 40’lı ve 50’li yaşlardaki kişileri etkilediği bildirildi.

Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Murat İnal, serviks olarak adlandırılan rahim ağzının kanserinin tüm dünyada 45 yaş altı kadınlarda en sık görülen ikinci kanser türü olduğunu ve meme ile akciğer kanserinden sonra kanser nedeniyle yaşam kaybının önde gelen üçüncü neden olduğunu söyledi.

"HPV sonucu oluşuyor"

Rahim ağzı kanserinin, uzun süre ve inatçı, yüksek riskli HPV enfeksiyonu sonucu oluştuğunu hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Murat İnal, HPV enfeksiyonunun oldukça sık ortaya çıktığını ve cinsel yaşamı aktif olan insanların önemli bir bölümünde görülebildiğini kaydetti. Prof. Dr. Mehmet Murat İnal "Ancak enfeksiyon ilerleyerek serviks kanserine dönüşmez. HPV ile enfekte çoğu insan buna bağlı ciddi problemler yaşamaz ve ancak çok küçük bir yüzdede kanser gelişebilir. HPV; ağız, boğaz, vajen, vulva ve serviks kanseri gibi birçok kanser tipinin ortaya çıkma olasılığını da artırmaktadır" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Murat İnal rahim ağzı kanseri riski taşıyanları ise şu şekilde sıraladı:

"HPV teşhisi konulmuş kadınlar, HPV aşısı yaptırmamış kadınlar, prekanseröz lezyonlar için düzenli pap smear yaptırmamış olanlar, anormal pap smear sonucu olan ya da kanser öncesi servikal hücre değişiklikleri tanısı öyküsü bulunanlar, daha önce serviks kanseri öyküsü olanlar, HPV enfeksiyonu riskinin artmasına neden olan birden fazla cinsel partneri bulunanlar, yüksek riskli cinsel aktivitede bulunan partneri olanlar, çok erken yaşta ilk cinsel ilişkisini yaşayanlar, HIV enfeksiyonu ya da bağışıklık sistemini zayıflatan herhangi bir durumu olanlar, sigara kullananlar."