Rahim ameliyatında unutulan sargı bezi, 9 ay sonra çıkarıldı

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'in Söğüt ilçesinde, fabrika işçisi Aysel Can (47), geçen yıl Eskişehir Devlet Hastanesi'nde rahim ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası ara sıra şiddetli ağrılar hisseden Can'ın Bilecik Devlet Hastanesi'nde çekilen röntgeninde, rahimde sargı bezi olduğu görüldü. 29 santimetre uzunluğundaki bez, 9 ay sonra rahminden ameliyatla çıkarılan Can, "Doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunarak, hukuki süreci başlattım" dedi.

Söğüt ilçesinde yaşayan, 1 çocuk annesi Aysel Can'a, geçen yılın Ağustos ayında, sancıları nedeniyle gittiği hastanede 'miyom kist' teşhisi koyuldu. Eskişehir Devlet Hastanesi'nde rahim ameliyatı olan Can, bir süre sonra taburcu edilerek, Söğüt'e dönünce fabrikada çalışmaya ve günlük yaşamına devam etti. Her geçen gün artan ağrıları nedeniyle doktora gittiğini; ancak sonuç alamadığını belirten Can, "Çok sancılarım olduğu için gittiğim doktorlar sürekli 'miyom kist' olduğunu ve acilen ameliyat olmam gerektiğini söylüyorlardı. Ben de en son 'Kansere dönebilir' dedikleri için ameliyat olmaya karar verdim. Doktorların yönlendirmesiyle Eskişehir Devlet Hastanesi'nde ameliyat oldum. Ameliyatta rahim ve yumurtalıklarım alındı sonrasında sancılarım hiç bitmedi. Bir akşam yine aşırı derecede sancılandığım için Söğüt'teki hastaneye gittim. Doktorlar beni ambulans ile Eskişehir'e ameliyat olduğum hastaneye gönderdi. Orada beni muayene ettiler, 'İyisin, hiçbir şeyin yok' dediler. Sanki ben aşırı naz yapıyormuşum gibi muamele gördüm. Bana iğne yaptılar, serum taktılar, ağrı kesici verdiler ve geri gönderdiler" diye konuştu.