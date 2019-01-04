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Rahim filmi nedir? Rahim filmi nasıl çekilir? Ağrısız rahim filmi çektirmenin püf noktaları nelerdir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.01.2019 10:22 | Son Güncelleme

Rahim filmi gelişen görüntüleme teknolojileriyle birlikte daha kolay, çabuk, daha net, daha risksiz ve daha ucuz bir yöntem haline gelmiştir. Ağrısız rahim filmi tekniği ile de rahim filmi çektirildiği sırada ortaya çıkan şiddetli ağrı ve kanama gibi şikayetlerin önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Konuyla ilgili bilgi veren Radyoloji Uzmanı Dr. Cevat Bayrak, ağrısız rahim filminin püf noktalarını anlattı.

Rahim filmi nedir? Rahim filmi nasıl çekilir? Ağrısız rahim filmi çektirmenin püf noktaları nelerdir?

İDEAL RAHİM FİLMİ NASIL OLMALIDIR?

Ağrısız olmalı.

Komplikasyon riski minimum olmalı.

Hastanın maruz kaldığı radyasyon dozu minimum seviyede olmalı.

Rahim boşluğu tam karşısından görüntülenmiş olmalı.

Tubalar değişik açılardan görüntülenebilmeli.

Arşivleme, imaj proses ve ağ tabanlı görüntü paylaşımı için dijital görüntüleme teknolojileri kullanılmalı.

Gerekli olduğunda işleme tüp açma işlemi (selektif salpingografi) ile devam edilebilmeli.

AĞRISIZ RAHİM FİLMİ ÇEKİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ OLAN DONANIM NEDİR?

Ağrısız rahim filmi çekilebilmesi için aşağıdaki cihaz ve malzemeler ile bu tekniği bilen tecrübeli doktor ve sağlık ekibi gerekmektedir.

C kollu röntgen cihazı.

Yeni HSG ve selektif salpingografi kateterleri.

Yeni nesil kontrast maddeler.

Dijital teknolojiler.

İmaj proses teknolojileri.

AĞRISIZ RAHİM FİLMİ ÇEKİMİ VE SONRASI İÇİN TAVSİYELER

Bu teknikle Rahim Filmi ağrısız ve çabuk bir şekilde yapılabilmektedir. Açlık gerekmez. Basit temizlik dışında hazırlık yoktur. Refakatçiye gerek yoktur. Ağrı kesici ilaç kullanmaya ihtiyaç yoktur. Ağrısız Rahim Filmi çekildikten sonra hastanede müşahede için bir süre bekletilmeye gerek yoktur. İşlemden hemen sonra gündelik hayata geri dönülür. Rahim filmi sonrası dönemde gebelik şansı artmaktadır. Ağrısız rahim filmi uygulamasının gerçekleştiği ay hamile kalınmasında sakınca yoktur.

agrisiz_rahim_filmi

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Anahtar Kelimeler:
rahim filmi Ağrı

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