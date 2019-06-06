HABER

Rahim gençleştirme tedavisiyle 16 yıllık hasret sona erdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.06.2019 11:32 | Son Güncelleme

Mardin’de yaşayan 32 yaşındaki Zeynep Şahin’in 16 yıllık çocuk özlemi, Diyarbakır’da rahim gençleştirme tedavisiyle sona erdi.Birçok ilde tüp bebek merkezine başvuran fakat başarısız tedavilerle umudunu yitiren 32 yaşındaki Zeynep Şahin, arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’da Tüp Bebek Uzmanı Prof.

Rahim gençleştirme tedavisiyle 16 yıllık hasret sona erdi

Mardin’de yaşayan 32 yaşındaki Zeynep Şahin’in 16 yıllık çocuk özlemi, Diyarbakır’da rahim gençleştirme tedavisiyle sona erdi.
Birçok ilde tüp bebek merkezine başvuran fakat başarısız tedavilerle umudunu yitiren 32 yaşındaki Zeynep Şahin, arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’da Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Rahim gençleştirme tedavisi uygulanan Şahin’in 16 yıllık çocuk özlemi bebekle son buldu. Şahin, şimdi bebeğini kucağına alacağı günü iple çekerken ailesiyle huzurlu bekleyiş içerisine girdi.
Zeynep Şahin’i klinikte değerlendirdiklerinde rahim duvarında düzensizlik ve ince olduğunu tespit ettiklerini dile getiren Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, kısa sürede rahim gençleştirme ve akupunktur aşısı ile 16 yıllık hasreti sona erdirdiklerini söyledi. Prof. Dr. Hakan Çoksüer, “Zeynep Şahin daha önce 5 defa başarısız tüp bebek denemesiyle kliniğimize başvurdu, şehir dışından birçok yerde denemesi olmuş, denemelerinde sürekli rahim zarının ince kaldığı için embriyonun tutulmasından problem olduğu söylenmiş. Bizde kliniğimizde hastayı detaylı inceleyip baktığımızda gerçekten de rahim duvarında düzensizlik ve ince olduğunu gördük. Bizde bu hastaya özellikle rahim gençleştirme (PRP) aşısı yapmaya karar verdik. Rahim gençleştirme aşısı (PRP) ile başarıyı elde ettik, hasta keseyi gördüğünde gebeliği olduğuna inanamadı, çok da umutsuzdu, ta ki bebeğin kalbinin attığını duyuncaya kadar. Tabi biz bu hastaya tüp bebek öncesi rahim gençleştirme tedavisi ile beraber akupunktur uygulamasını kombine yaptık, buradaki amacımızda akupunkturda da hem stresini azalttık, hem yumurta kalitesini artırdık hem de rahim kanlanmasını artırarak rahim duvarının güçlenmesini sağladık ve bu şekilde başarıyı elde ettik. Buda bizim için müthiş bir gurur kaynağı oldu. Şuanda hastanın ailesine baktığımızda eşi ve kendisinde müthiş bir mutluluk kaynağı var, böyle bir haberle aileye huzur geldiğini görmek bizi de mutlu etti. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese sağlıklı çocuk nasip etsin diyoruz” dedi.

“Çocuk kesesi göreceğim hiç aklımda gelmezdi”
Birçok ilde 5 başarısız tüp bebek denemesi olan Mardinli Zeynep Şahin, umudunu yitirdiğini ve hiç bir zaman çocuk kesesi göremeyeceği düşüncesine girdiğini söyledi. Şahin, “Mardin’in Kızıltepe ilçesinden geliyorum, daha önce başka tüp bebek merkezlerinde 5 denemem oldu, daha sonra Hakan hocanın yanına geldim, Allah razı olsun benimle ilgilendi. Rahim gençleştirme tedavisi yaptı, bugün geldim keseyi gördüm, çok mutluyum ve heyecanlıyım. Allah olmayanlara nasip etsin inşallah. Bir gün hastaneye geleceğim ve kese göreceğim hiç aklıma gelmezdi, ben, eşim ve ailem çok mutluyuz, başka diyebilecek bir şey bulamıyorum” diye konuştu.

Rahim gençleştirme tedavisiyle 16 yıllık hasret sona erdi

Rahim gençleştirme tedavisiyle 16 yıllık hasret sona erdi

Atatürk büstünün hali tepki çekti!Atatürk büstünün hali tepki çekti!
Diyabetik ayak, kanserden daha tehlikeliDiyabetik ayak, kanserden daha tehlikeli
Aşırı terleyen Yiğit'in akciğerinde tümör çıktıAşırı terleyen Yiğit'in akciğerinde tümör çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Bitti! Hemen paylaşım yaptı

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.