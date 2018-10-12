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Rahip Brunson, 4’üncü kez hakim karşısına çıkacak (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 09:27 | Son Güncelleme

BRUNSON ADLİYE'YE GÖTÜRÜLDÜ İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 4’üncü kez hakim karşısına çıkarılmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında evinden çıkarılarak duruşmanın yapılacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne doğru yola çıktı.

BRUNSON ADLİYE'YE GÖTÜRÜLDÜ İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson, 4’üncü kez hakim karşısına çıkarılmak üzere geniş güvenlik önlemleri altında evinden çıkarılarak duruşmanın yapılacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne doğru yola çıktı. Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanırken, tutukluluğu 'sağlık sorunları' gerekçe gösterilerek ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson, bugün 4’üncü kez hakim karşısına çıkacak. Rahip Brunson'un cezasının ev hapsine çevrilmesinin ardından evinin sokağında polis tarafından alınan güvenlik önlemleri rahibin evden çıkarılması öncesi artırıldı. Çevrede kuş uçurtmayan polis sokağa giriş ve çıkışları kapattı. Rahip Burunson geniş güvenlik önlemleri altında Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salona görülmek üzere saat 05.40'da evinden çıkarıldı. 7 araçlık konvoyun eşlik ettiği Brunson duruşma salonuna doğru hareket etti. DAVANIN GEÇMİŞİ 9 Aralık 2016'da tutuklanan ABD'li rahip Brunson hakkında hazırlanan iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı ifade edildi. Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasından yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edildi. Haber: Mehmet GÜNEY - Davut CAN / İZMİR,(DHA)

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