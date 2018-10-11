Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (4)

MASLAHATGÜZAR AYRILDI
ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı evinde ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, yaklaşık 45 dakika kaldığı evden ayrıldı. Jeffrey Hovenier, açıklama yapmadı.
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