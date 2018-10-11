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Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıkacak (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 21:42 | Son Güncelleme

MASLAHATGÜZAR AYRILDI ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı evinde ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, yaklaşık 45 dakika kaldığı evden ayrıldı.

MASLAHATGÜZAR AYRILDI

ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ı evinde ziyaret eden ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey Hovenier, yaklaşık 45 dakika kaldığı evden ayrıldı. Jeffrey Hovenier, açıklama yapmadı.

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