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Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (10)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

SAVCI, ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıktı.

SAVCI, ADLİ KONTROL KARARININ KALDIRILMASINI İSTEDİ
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve öğlende verilen aranın ardından tekrar devam edilen davanın duruşmasında, savcı, esas hakkındaki mütalaasını vermeye başladı. Savcı, Brunson hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etti.

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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