Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (11)

KARAR İÇİN ARA VERİLDİ

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında verdiği ifadede, "Ben masum bir insanım. Türkiye'yi seviyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, karar için duruşmaya ara verdi.

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

