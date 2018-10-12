Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (12)　

BRUNSON'A 3 YIL 1 AY 15 GÜN CEZA, EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi. Hakkındaki ev hapsi kararı da kaldırıldı.
Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
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