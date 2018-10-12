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Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 09:57 | Son Güncelleme

PASTÖR DEVLİN: DÜNYA SERBEST KALMASINI BEKLİYOR İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson’un davasını takip etmek için duruşmanın yapılacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne gelen New York Hristiyan Kilisesi pastörlerinden William Devlin, Brunson’un serbest kalmasını beklediklerini söyledi.

Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (3)

PASTÖR DEVLİN: DÜNYA SERBEST KALMASINI BEKLİYOR
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson’un davasını takip etmek için duruşmanın yapılacağı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’ne gelen New York Hristiyan Kilisesi pastörlerinden William Devlin, Brunson’un serbest kalmasını beklediklerini söyledi.
Bütün dünyanın bu beklenti içinde olduğunu öne süren Devlin, "Umuyorum ki mahkeme Brunson’u serbest bırakacaktır. Bizler de buradayız, sizler de takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Herkes serbest kalmasını bekliyor. Dün ABD basınında serbest kalacağına yönelik haberlere yer verildi. Umarım Brunson serbest kalır. Bugün serbest kalmasını umut ediyoruz. Bu benim İzmir'e dördüncü gelişim. Brunson Türkiyeyi ve Türk insanını seven bir adam. 23 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Burada görevi var. Hiçbir politik bağlantısı yok. Serbest kalması için dua ediyoruz. Benim onunla kişisel herhangi bir temasım olmadı. Ben New York eyaletine bağlı bir pastörüm" dedi.
Duruşmayı izlemek için kendiliğinden geldiğini, herhangi bir resmi görevi olmadığını söyleyen Devlin, daha sonra duruşmayı izlemek için kampüse girdi.

Mehmet CANDAN - Mustafa KÖPRÜLÜ/İZMİR, (DHA)

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Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (3)Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (3)Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (3)Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (3)

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