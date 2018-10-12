Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (4)

ABD MABLAHATGÜZARI DURUŞMAYA GELDİ

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'un, yargılandığı davayı izlemek üzere ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier da duruşmanın yapılacağı İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi salonuna geldi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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