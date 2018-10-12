Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (5)

DURUŞMA BAŞLADI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına saat 10.35'te başlandı.

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)

