Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (6)

DURUŞMAYA ARA VERİLDİ
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına saat 10.45'te başlandı. Tanıkların dinlendiği duruşmaya saat 12.30 sıralarında ara verildi.
Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)
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