Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (7)

EŞLER, ELLERİNİ KALPLERİNİN ÜZERİNE KOYDU

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson’un, yargılandığı davanın dördürcü duruşması bugün görülüyor. Dava başlamadan önce ise duruşma salonunda Andrew Craig Brunson ve eşi Norine Brunson, ellerini kalplerinin üzerine koyarak, uzun süre birbirlerine baktı.

TANIKLAR DİNLENİYOR

Duruşmada ilk olarak ifade veren engelli paralimpik milli tenisçi Büşra Fatma Ün, Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı Menajeri Diana Fowler ve onun eşinin Brunson’un rahipliğini yaptığı kiliseye gittiklerini söyleyerek, "Andrew Craig Brunson’u tanımıyorum. Eski tenis milli takımındaki menajerimiz ve doktor olan eşinin o kiliseye gittiğini biliyorum" dedi.

Mahkeme başkanının menajerinin doktor olan eşinin Suriye ve Güneydoğu’dan gelen yaralı PKK’lıları tedavi ettiği iddiası hakkında bir bilgisinin olup olmadığını sorduğu Ün, "Bu konuda bilgim yok ama kendisinin özel bir hastanede doktorluk yaptığını biliyorum" dedi.

Tanık Ün’den sonra söz alan Andrew Craig Brunson, "Benim PKK’lılarla bir bağlantım yok ve hiçbir zaman olmadı. Söz konusu doktora yaralı da götürmedim. PKK’nın savaşçılarıyla hiç tanışmadım. Böyle bir şey de mümkün değildir" diye konuştu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen ve Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nden SEGBİS ile ifade veren L.K., soruşturma aşamasında verdiği ifadesinin yanlış anlaşıldığını, Andrew Craig Brunson’un kilisede darbe girişiminden sonra FETÖ'cüleri sakladığı yönünde bir ifadesinin olmadığını söyledi. L.K. bu konuyla ilgili olarak, "Benim kilise ve yakınında FETÖ’cülerin saklandığı yönünde bir ifadem olmadı. 'Tuncay' diye bahsettiğim kişinin oraya yakın oturduğunu ve belki bir bilgisinin olabileceği düşüncesiyle ifadesine başvurulabilir dedim. Tuncay’la da yüz yüze konuşmadım" dedi.

L.K.’nin soruşturma aşamasındaki ifadesinde bahsettiği 'Tuncay isimli kişi olduğu anlaşılan Y.D. de L.K. ile aralarında böyle bir konuşmanın geçmediğini belirtti.

Tanık L.K.'nin bir dönem ev arkadaşı olduğu V.S., Andrew Craig Brunson’un rahipliğini yaptığı Dirilişi Kilisesi’nde görülen 'Agit' kod isimli Siraç Akay hakkında 'Bombacı' diye bahsedildiğini belirtti. Agit hakkında evde sohbet esnasında konuştuklarını söyleyen V.S., "2011 yılında İstanbul’dan İzmir’e geldim. Çok yüklü borcum vardı. Alsancak’ta yürürken içimden geçerek kiliseye girdim. Daha sonra L.K.'nin ısrarıyla tekrar tekrar gittim. Agit denen kişiyi tanımıyorum ama evdeki sohbet esnasında L.K. kendisinden 'Bombacı, terörist, Suriye ve Güneydoğu’da PKK kamplarında bomba eğitim almış. Onunla çok konuşma bizim yapımıza uygun bir değil' demişti. Bana bunu L.K. söylemişti" dedi.

V.S.’nın ifadesinden sonra söz alan L.K., "Şu an çok şaşırmış durumdayım. Kendisiyle ev arkadaşıydık bir dönem. Agit’le ilgili şeyleri bana kendisi anlattı. Ev toplantısı sırasında anlattı. Ancak şu anki ifadesi beni çok şaşırttı. Agit’in bomba eğitimi almış biri olduğunu bana V.S. anlattı" dedi.

Duruşmada yine tanık olarak dinlenen Manisa Hıristiyan Kilisesi rahibi S.C. gizli tanık Serhat hakkında konuştu. Gizli tanık Serhat’ın yönelttiği suçlamaları kabul etmeyen ve doğru söylemediğini öne süren S.C., "2014 yılında Manisa’da derneğimizin ofisini açtık. Bizim derneğimiz Diriliş Kilisesi’nden bağımsızdır. Serhat kod adlı kişi bize gelirdi. Bir süre sonra sorun çıkardığı için gelmesini yasakladık. En son Ocak 2017’de gelmişti. Yasaklamamıza rağmen Mayıs 2017’de tekrar geldi. Polis zoruyla kendisini dışarıya çıkarttık. O zaman bize ‘Ben kazanacağım, siz kaybedeceksiniz' dedi. suçlamaları bu nedenledir" dedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

Mehmet CANDAN- Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)