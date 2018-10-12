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Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (8)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

DURUŞMAYA TEKRAR BAŞLANDI İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına saat 12.30'da ara verildi.

DURUŞMAYA TEKRAR BAŞLANDI
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddia edilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın bugünkü duruşmasına saat 12.30'da ara verildi. Verilen öğle arasının ardından duruşmaya, saat 14.00 sıralarında yeniden başlandı.

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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