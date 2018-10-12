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Rahip Brunson, 4'üncü kez hakim karşısında (9)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 14:59 | Son Güncelleme

SAVCI MÜTALAASINI VERMEYE BAŞLADI İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıktı.

SAVCI MÜTALAASINI VERMEYE BAŞLADI
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, 4'üncü kez hakim karşısına çıktı. İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ve öğlende verilen aranın ardından tekrar devam edilen davanın duruşmasında, savcı esas hakkındaki mütalaasını vermeye başladı.

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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