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Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 19:14 | Son Güncelleme

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilip, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'un, hakkındaki cezanın Yargıtay tarafından onanması durumunda, 6 ay daha cezaevinde kalması gerektiği belirtildi.

Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

FETÖ ve PKK terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, 9 Aralık 2016’da tutuklanan ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan rahip Andrew Craig Brunson İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, dün son kez hakim karşısına çıktı.

Yaklaşık 25 dakikalık aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, rahip Andrew Craig Brunson’ı, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, Brunson hakkındaki ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağını da kaldırıldı. Kararı değerlendiren Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavut, müvekkilinin artık özgür olduğunu, ancak kendilerinin kararın temyizi için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

YARGITAY CEZAYI ONARSA NE KADAR DAHA YATACAK?

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezası kararının onanması durumunda rahip Andrew Craig Brunson’ın daha ne kadar cezaevinde kalması gerektiği konusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Askeri Savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok değerlendirmede bulundu. Avukatlık yapan Ahmet Zeki Üçok, şöyle dedi:

“Burada savcılar böyle bir dosyada suç teşkil edecek her olayla ilgili delillerle dava açar. Genelde de savcıların hapis talepleri hep en üst düzeyde olur. Delillerin takdirini mahkemeye bırakır. Dolayısıyla burada 35 yıl istenmesine rağmen Brunson’a 3 yıl kadar ceza verildiği düşüncesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Mahkeme delilleri değerlendirdi, bir ceza verdi. Duruşma sırasında savcılık makamının tanıklarının ifade değiştirmesi, sanık lehine bir durum yarattı. Mahkeme de dosyanın en önemli delillerinden birisinde yaşanan bu değişikliği sanık lehine uyguladı ve bence yerinde bir karar verdi.”

Ahmet Zeki Üçok, cezanın onanması durumunda Brunson’ın yaklaşık 6 ay daha cezaevinde kalması gerektiğini söyledi. Üçok, şunları kaydetti:

“Mahkeme Türk Ceza Kanunu’nun 314/2 ve 314/3 maddeleri uyarınca Brunson’a ilk olarak 5 yıl hapis cezası verdi. Ardından bu ceza, 220/7 maddesi uyarınca ‘örgüte üye olmadığı halde yardım ettiği’ gerekçesiyle 1/2 oranında indirildi ve 2 yıl 6 ay hapse düşürüldü. Terörle Mücadele Kanunu’nun 5’inci maddesinden dolayı 1/2 oranında artırılınca ceza 3 yıl 9 aya çıktı. Ardından mahkeme bu kez de duruşmadaki iyi halini göz önünde bulundurup bu cezayı 1/6 oranında indirdi ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Bu hükümle ilgili Terörle Mücadele Kanunu’nun 17’nci maddesine istinaden Ceza İnfaz Kanunu’nun 107/4 ile 108’inci madde hükümleri uygulanır. Verilen 3 yıl 1 ay 15 gün cezanın 3/4 oranında hapis yatması gerekiyor. Brunson itirafçı olmadığı için de denetimli serbestlik tedbirlerinden yararlanamayacak. Bu durumda ev hapsiyle birlikte yaklaşık 22 ay tutuklu kaldı. Bu cezanın onanması durumunda ise Brunson’ın yaklaşık 6 ay daha cezaevinde kalması gerekir.”

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