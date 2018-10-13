Rahip Brunson 6 ay daha yatabilir! Gözler oraya çevrildi

FETÖ ve PKK terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, 9 Aralık 2016’da tutuklanan ve hakkında 35 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan rahip Andrew Craig Brunson İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, dün son kez hakim karşısına çıktı.

Yaklaşık 25 dakikalık aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, rahip Andrew Craig Brunson’ı, 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Ayrıca, Brunson hakkındaki ev hapsi kararı ve yurt dışına çıkış yasağını da kaldırıldı. Kararı değerlendiren Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavut, müvekkilinin artık özgür olduğunu, ancak kendilerinin kararın temyizi için başvuruda bulunacaklarını söyledi.

YARGITAY CEZAYI ONARSA NE KADAR DAHA YATACAK?

İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen hapis cezası kararının onanması durumunda rahip Andrew Craig Brunson’ın daha ne kadar cezaevinde kalması gerektiği konusunda, Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski Askeri Savcısı Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok değerlendirmede bulundu. Avukatlık yapan Ahmet Zeki Üçok, şöyle dedi: