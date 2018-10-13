Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

ABD’li papaz Andrew Craig Brunson, ABD’ye gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanına geldi. Almanya üzerinden ABD’ye gidecek olan Brunson, özel uçağına binmeden önce Türkiye’ye mesaj verdi.

"TÜRKİYE'Yİ HEP SEVECEĞİM"

İHA muhabiri Mihrap Düzöz’ün görüntülediği Papaz Brunson, Türkiye’den ayrılırken uçağına binmeden önce “Ben Türkiye’yi seviyorum, hep sevdim hep seveceğim” dedi.

Eşi Norine Brunson ise “Türkiye’yi seviyoruz tüm bunlara rağmen” ifadelerini kullandı. Çift, Türkiye’den ayrılmadan verdiği mesaj sonrası özel uçağa binerek Türkiye’den ayrıldı.

ALMANYA'DA ABD BAYRAĞINI ÖPTÜ

Rahip Brunson'ın uçağı, ABD'ye doğru yola çıkmadan önce Almanya'da durdu.

Brunson ve eşi burada ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell tarafından karşılandı.

Twitter hesabında Brunson'In ABD bayrağını öptüğü bir fotoğrafını paylaşan Grenell, "ABD bayrağını Brunson'a sundum ve kendisi bayrağı hemen öptü" ifadelerini kullandı.



