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Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 03:10 | Son Güncelleme

ABD’li Rahip Brunson, uçağına binemeden hemen önce 20 yıldır yaşadığı Türkiye’ye eşi Norine Brunson ile mesaj verdi. Brunson, “Türkiye’yi seviyorum, hep sevdim, seveceğim” diyerek veda etti. Rahip Brunson'ın uçağı, ABD'ye doğru yola çıkmadan önce Almanya'da durdu. Twitter hesabında Brunson'In ABD bayrağını öptüğü bir fotoğrafını paylaşan Grenell, "ABD bayrağını Brunson'a sundum ve kendisi bayrağı hemen öptü" ifadelerini kullandı.

Rahip Brunson'dan Türkiye'ye mesaj! Almanya'ya iner inmez ABD bayrağını öptü!

ABD’li papaz Andrew Craig Brunson, ABD’ye gitmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanına geldi. Almanya üzerinden ABD’ye gidecek olan Brunson, özel uçağına binmeden önce Türkiye’ye mesaj verdi.

"TÜRKİYE'Yİ HEP SEVECEĞİM"

İHA muhabiri Mihrap Düzöz’ün görüntülediği Papaz Brunson, Türkiye’den ayrılırken uçağına binmeden önce “Ben Türkiye’yi seviyorum, hep sevdim hep seveceğim” dedi.

Eşi Norine Brunson ise “Türkiye’yi seviyoruz tüm bunlara rağmen” ifadelerini kullandı. Çift, Türkiye’den ayrılmadan verdiği mesaj sonrası özel uçağa binerek Türkiye’den ayrıldı.

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ALMANYA'DA ABD BAYRAĞINI ÖPTÜ

Rahip Brunson'ın uçağı, ABD'ye doğru yola çıkmadan önce Almanya'da durdu.

Brunson ve eşi burada ABD’nin Almanya Büyükelçisi Richard Grenell tarafından karşılandı.

Twitter hesabında Brunson'In ABD bayrağını öptüğü bir fotoğrafını paylaşan Grenell, "ABD bayrağını Brunson'a sundum ve kendisi bayrağı hemen öptü" ifadelerini kullandı.


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ABD Papaz Brunson rahip Brunson Norine Brunson

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Benim de arkamda ABD olsa, ülkenin cumhurbaşkanına rağmen yargıdan yırtsam ve ülkenin hakim ve savcısı bile ajan deyip sadece ev hapsi verebilecek kadar yürek olsa ben de Türkiyeyi seviyorum derdim. Ama ben eşi dostu suçsuz yere içerde yatan daha sonra kusura bakmayın deyip salınan 25 sene okuyup torpili olmadığı için asgari ücretle bile çalışamayan biri olduğum için kusura bakma Burunsun kardeş aynı fikirde değiliz.
Tüm islam aleminin lider gördüğü türkiye bu adam bahane edilerek dış güçlere en fazla 2 ay dayanabildi. Tarih bunları unutmayak sizde bunları unutmayın şimdi gidin 1 liraya dolar alın!!
Ne kadar düşürdünz ülkemizin seviyesini bütün dünyaya örnek oldu bu herkes gördü yargıyıda korkuyuda
lmadem o kadar çok seviyosun sabahı bekleseydin bari milli papazımız
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