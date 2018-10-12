Rahip Brunson Davası Devam Ediyor

Amerikalı rahip Andrew Brunson’ın hakin karşısına çıktığı dava İzmir’de devam ediyor.
PKK ve FETÖ terör örgütleri için casusluk yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve tutuklanarak önce hapise konulan daha sonra da 25 Temmuz’daki son duruşmada ev hapsine çıkarılan Amerikalı rahip Brunson bugün 4. kez hakim karşısında.
Türk ve yabancı basının yoğun ilgi gösterdiği dava İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. Brunson sabah erken saatlerde çok yoğun ve ondan fazla koruma aracı ve güvenlik görevlisinin eşliğinde evinden alınarak mahkeme salonuna getirildi.
Brunson hakkında 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Duruşmanın sabah kısmında üç tanık dinlendi ve daha sonra ara verildi. Brunson’un avukatlarının da mahkemede dinlenmesini istediği tanıkların olduğu belirtiliyor. Mahkeme salonuna Brunson’ın eşi Norine Brunson ve Amerikan Maslahatgüzarı da geldiler.
Amerikalı rahip Brunson iki yıla yakın bir süredir tutuklu bulunuyor ve avukatları aracılığyla 3 Ekim tarihinde de tutukluluğua itiraz amacıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.
Dün Amerikan NBC Televizyonu, Amerikalı ve Türk yetkililer arasında Rahip Brunson’un bugün mahkeme tarafından serbest bırakılması konusunda bir anlaşma olduğu iddia edildi. Ancak bu iddia Amerika Dışişler Bakanlığı tarafından yalanlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla ilgili anlaşma iddiaları üzerine Türkiye’nin bir hukuk devleti olduğunu kendisinin de yargıya müdahale etme hakkının olmadığını söyledi.
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