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Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 07:45 | Son Güncelleme

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında rahip Brunson davasındaki yeni gelişmeleri aktardı.

Rahip Brunson davasında çok çarpıcı detaylar! İlk kez ortaya çıktı

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan rahip Brunson davasıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü 'Brunson olayında gizli tanık var' başlıklı yazısında yeni gizli tanıkların ortaya çıkmaya başladığını söyleyerek, "gizli tanık olmak için başvuran şahıs, Brunson’ın İngiliz ve Amerikalı arkadaşlarıyla birlikte misyonerlik faaliyeti yaptığını belirterek 'Ben de bu kişilere bir zamanlar rehberlik ve tercümanlık hizmeti vermiştim' diyor" ifadelerini kullandı.

"İŞİN İÇİNE BİR DE İRAN GİRİYOR"

Gizli tanığın ifadesindeki İran bağlantısına da yer veren Selvi, "Gizli tanıkta yok yok. Bir de İran bağlantısı var ki izlemeye değer." sözleriyle gizli tanığın beyanını aktarıyor:

“Ben aynı zamanda İranlılarla petrol ticareti de yapıyordum. Üzerimde büyük çapta mal varlıkları bulunuyordu. Himmet paralarını da Sirkeci’deki yine onlara ait bir ibadethanede topluyorlar, oradan yine kendilerine ait bir tekneyle deniz yoluyla kaçırıyorlardı. Ben bir keresinde bu para kaçırılmasını telefonuma kaydetmiştim. Ama İsrailliler hem mal varlıklarıma el koymak, hem de delillerimi karartmak ve beni saf dışı etmek amacıyla sahte deliller, e-maillerle kumpas kurarak cezaevine girmemi sağladılar”

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Anahtar Kelimeler:
rahip Brunson abdulkadir selvi

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