Rahip Brunson davasında gizli tanıklardan çarpıcı iddialar!

Rahip Brunson iddianamesinde yer alan gizli tanıklardan çarpıcı iddialar... Dava dosyasındaki tanıklardan M.C, 20 Temmuz 2017 tarihli ifadesinde, 13 yıl önce İzmir’deki Yeni Doğuş Kilisesi’nde Hristiyan olduğunu, o tarihten bugüne kadar düzenli olarak kilisede tertiplenen ibadetlere katıldığını anlatıyor.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; M.C, 2007 yılında Alsancak semtinde bulunan Diriliş Kilisesi’nde Rahip Brunson ve Erik Wiger ile tanıştığını, Wiger’in sürekli yurt dışına gidip geldiğini ve Kürtleri Hıristiyanlaştırmak için çalıştığını öne sürerek, iddialarını şöyle sıralıyor:

"KÜRT HALKINA YÖNELİK PLANLARI VARDI"

“Bu şahısların (Brunson ve Wiger) Kürt halkına yönelik çok ciddi planlarının olduğunu gitmiş olduğum ibadetlerde açıkça görüyordum. Kürt halkıyla çok ilgileniyorlardı. Erik Wiger Türkiye’ye geldiğinde özellikle Güneydoğu illerinde faaliyet yürütmekteydi. Bunu da bu şahsın Türkiye’de görüştüğü ve kendisinin de Hıristiyan olduğu, ayrıca Deniz Kuvvetleri’nde subay veya uzman olarak hatırladığım M.T’den duydum. Brunson ve Erik Wiger isimli şahısların Amerikan istihbarat birimlerine çalıştığını düşünüyorum. Bu şahıslar Türkiye’de bulunan Kürtlere her zaman destek oluyor ve Güney Kürdistan’ın kurulacağını söylüyorlardı.”