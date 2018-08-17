HABER

Rahip Brunson hakkında suikast iddiası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 09:04 | Son Güncelleme

Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, ABD ile Türkiye arasında krize neden olan rahip Andrew Brunson'ı, ABD'den korumak gerektiğini söyledi. Brunson'ın ölüsünün Trump için daha kazançlı olduğu iddiasını gündeme getiren Albayrak, böyle bir durumun gerçekleşmesinin Türkiye için izahı zor bir skandal olacağını kaydetti.

Andrew Brunson, 2 yıl tutukluluğun ardından İzmir'deki evinde hapse alındı. Albayrak, Brunson'ın cezaevinde zehirlenerek öldürüleceği iddiaları üzerine, yoğun tedbirler alındığını öne sürdü. Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"En üst seviyeden seslendirilen tehdit ve şantajlara ve peşinden devreye sokulan dolar saldırısına rağmen Türkiye’nin boyun eğmemesi, ABD’yi; tahayyül edemeyeceğimiz yöntemlere sevk edebilir.

Nitekim Ajan Bronson'ın ev hapsine çıkarılmasından kısa süre önce, Buca F Tipi Cezaevinden; “eski mesai arkadaşları” olan Özel Kuvvetler tarafından kaçırılacağı veya zehirlenerek öldürüleceği iddiaları üzerine, yoğun tedbirler alındığı, yemek ve diğer ihtiyaçları bizzat cezaevi müdürü tarafından karşılandığı belirtiliyor.

Yine, aynı cezaevinde kalan 3-4 organize suç örgütü hükümlüsünün, Bronson'ı öldürme hazırlığında olduğu tespit edilerek başka yere nakledildikleri söyleniyor.

Brunson, “Karlov” olmasın…

Trump, Başkan Erdoğan’ı tattırdığı BM hezimetinden sonra, bu kadar abandığı Brunson konusunda da rezil olmayı asla istemeyecektir. Bunun için her türlü gayri meşru yönteme başvurabilirler. Yani, Brunson’ın dirisini götüremeyen Trump ve Pence için ölüsünü götürmek daha kazançlı olabilir ama bu, bizim için; izahı zor bir skandal olur.

Ziyaretçileri, yiyip içtikleri çok sıkı denetlenmelidir. Her FETÖ’cünün bir ABD kölesi olduğu unutulmamalı, Brunson’ın etrafındaki görevlilerin geçmişi didik didik araştırılmalı, yeni bir Karlov skandalına izin verilmemelidir. Velhasıl Brunson, herkesten ama özellikle de onun için seferber olan (!) Amerikalıların şerrinden çok iyi korunmalıdır."

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Adapazarı'nda saatler 03.02'yi gösterdiğinde gözyaşları sel olduAdapazarı'nda saatler 03.02'yi gösterdiğinde gözyaşları sel oldu
Bayram Namazı Saatleri ve Kurban Bayramı mesajlarıBayram Namazı Saatleri ve Kurban Bayramı mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Andrew Brunson izmir Nuh Albayrak ABD Türkiye Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

Alev Alatlı'dan çok tartışılacak sözler: Erdoğan'ı eleştiren aydınlar ergen ve atarlıdır

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Amerika kendi ayağına sıkıyor

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Diğer Haberler
Tuvalette rezalet! 5 yaşındaki küçük çocuğu 'Sünger Bob'la kandırdı

Tuvalette rezalet! 5 yaşındaki küçük çocuğu 'Sünger Bob'la kandırdı

Nagehan Alçı medyadaki tacizleri yazdı: Erkekler bu işe karışmasın!

Nagehan Alçı medyadaki tacizleri yazdı: Erkekler bu işe karışmasın!

Bu sözler sosyal medyayı sallayacak!

Bu sözler sosyal medyayı sallayacak!

Mühendisler Odası'ndan vahim iddia! İstanbullular nerede toplanacak?

Mühendisler Odası'ndan vahim iddia! İstanbullular nerede toplanacak?

Bayram Namazı Saatleri ve Kurban Bayramı mesajları

Bayram Namazı Saatleri ve Kurban Bayramı mesajları

AK Partili başkan, belediyede ABD meşrubatlarını yasakladı

AK Partili başkan, belediyede ABD meşrubatlarını yasakladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.