Rahip Brunson iddianamesinde 'manevi oğlu' hakkında çarpıcı detaylar

Terör örgütleri PKK ile FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanırken, ev hapsi kararıyla tahliye edilen ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın yargılanması safhasında dikkat çeken ayrıntılardan biri, Brunson’un manevi oğlu olduğu iddia edilen Mohammad Ahmad adlı kişinin faaliyetleri. Hem iddianamede hem de yargılama sürecinde “Mardini Dilbirin” lakabını kullanan Ahmad’ın, Brunson adına YPG ve PKK ile temas sağlayan kişi olduğu öne sürüldü.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, Brunson’un tutuklanmadan önce çevresine “Manevi oğlum” diyerek tanıttığı Mohammad Ahmad’ın, bizzat Brunson ve eşi tarafından misyoner Loes Truffle ile evlendirildiği iddialar arasında yer alırken, Ahmad’ın kardeşi “Agid” isimli şahsın da casusluk faaliyetleri içinde olduğu gizli tanık Serhat tarafından gündeme getirildi.

O DA PASTÖR



Brunson’ın tutuklanmadan önce Mohammad Ahmad’ı Belçika’ya gönderdiği iddia edilirken, Ahmad’ın İzmir Hıristiyan Kürtler Kilisesi’nin (Dera Kurden Mesihi-İzmir) faaliyetlerini “Dera Kurden Mesihi Belçika” adlı kilisede pastör olarak sürdürdüğü ortaya çıktı. Brunson’ın rahipliğini yaptığı Diriliş Kilisesi’nin, Mohammad Ahmad’ın şahsi sosyal medya hesabından İzmir Hıristiyan Kürtler Kilisesi olarak tanıtılması da dikkat çeken ayrıntılar arasında.