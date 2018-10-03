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Rahip Brunson'ın avukatı AYM’ye başvurdu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 09:32 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD arasında gerilime neden olan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, Anayasa Mahkemesine (AYM) başvuruda bulundu.

İzmir'de FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, ev hapsi ve adli kontrol şartının bırakılması talebiyle Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvurusunu yaptı.

ABD’li rahip Andrew Craig Brunson için avukatı İsmail Cem Halavurt kısa süre önce İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Halavurt’un, ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı başvuru 2. Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmişti. Mahkeme heyetinin reddettiği talep, incelenmek üzere üst mahkeme olan İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Üst mahkeme de suç vasıflarında değişiklik olmadığı gerekçesiyle oy birliğiyle ev hapsi ile yurt dışına çıkış yasağına yapılan itirazı reddetmişti.

12 EKİM'DE DAVASI GÖRÜLECEK

Ağır ceza mahkemelerince Rahip Brunson ile ilgili itirazların reddedilmesi üzerine avukat İsmail Cem Halavurt, yeni süreç başlatarak AYM’ye bireysel başvurusunu yaptı. Öte yandan 12 Ekim’de, 35 yıl hapsi istenen Brunson için görülen davanın üçüncü duruşması yapılacak.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Andrew Brunson ABD Anayasa Mahkemesi AYM

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