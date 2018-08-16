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Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 11:18 | Son Güncelleme

Türkiye ile ABD arasında krize neden olan Rahip Brunson'ı köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Brunson'ın yakınına sınır dışı edileceğini söylediğini PKK'ya üye olma iddiasında bu ifadelerin yattığını iddia etti. Ergin, rahibin yakınına attığı mesajı paylaştı

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Rahip Brunson dava dosyasından önemli ayrıntıları aktardı.

Sedat Ergin, bugünkü "Bakın Brunson’ın dava dosyasından neler çıktı" başlıklı yazısında, Brunson'ın yakınına sınır dışı edileceğini söylediğini PKK'ya üye olma iddiasında bu ifadelerin yattığını belirtiyor.

Sedat Ergin'in yazısı şöyle:

RAHİP Andrew Brunson, 7 Ekim 2016 tarihinde saat 11.48’de Dan Slade adındaki yakınına cep telefonundan şöyle bir mesaj gönderiyor:

“Merhaba Dan, polis merkezinde sınır dışı edileceğimi söylüyorlar. Bunun olmaması için dua eder misin?”

Dan, tam sekiz dakika sonra 11.56’da “Tanrı aşkına, yapacağım” diye yanıt veriyor.

Brunson, bu mesajı gönderdiğinde İzmir Alsancak Karakolu’nda alıkonulmaktadır. Aynı gün buradan sınır dışı edilecek yabancıların tutulduğu Pınarbaşı semtinde Ayakkabıcılar Çarşısı’nın içindeki Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilir.

Yazının tamamını buradan okuyabilirsiniz


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Anahtar Kelimeler:
Andrew Brunson rahip Brunson ABD

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Dua tutmuş, sınır içinde kalmış işte, niye şikayet ediyor ki şimdi :)))
duası kabul oldu
TÜRK parasıyla beş para etmeyen adamın açtığı dertlere bak.
abd li yetkililere ilet diyor. beni sınır dışı etmesinler diyor. şifreli mesaj
Eğer bu kaynak doğruysa, ki öyle olduğunu düşünüyorum nasıl bir ülke olduk
ESKİ HABERLERİ YAZIPTA DOLARIN DÜŞME AREFESİNDE SAÇMA SAPAN HABER YAPMAYIN
Papaz işi gücü bırakmış pkk ve fetö hainleri ile kol kola girmiş.
Ne rahipmişin ya arkadaş dünyanın bahanesi oldun ülkeler birbirine düştü ekonomi allak bullak oldu o oldu bu oldu İyi olan hiç bir şey yoktu zaten böyle olcakamış dünyayı karıştırıcak olanlar bu adam üstünden yola baş koydu sen bahane oldun.
ne güzel oyun oynandı zengin zengin oldu fakir fakir oldu ah gariban halkım ah.hic demediniz alman vatandaşı gazeteciyi serbest bıraktık bunu neden bırakmıyoruz diye demekki bir oyun oynandi
onun rahipligini seveyim casusun onde gideni@@@
yazının tamamını okudum vay be türkiye suçsuz bi insanı tutuklamış algısı yaratılmış . siz neyin tetikçiliğini yapıyorsunuz .kime hizmet ediyorsunuz.
oyun oynanıyor kardeşim akıllı olun hepsi danışıklı dovus
Ne Amerika ne rahip.herzaman ülkemin yanındayım.
dan a söyleyelimde doların düşmesi içinde dua etsin:)
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