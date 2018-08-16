Rahip Brunson'ın yakınına attığı mesaj ortaya çıktı

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Rahip Brunson dava dosyasından önemli ayrıntıları aktardı.
Sedat Ergin, bugünkü "Bakın Brunson’ın dava dosyasından neler çıktı" başlıklı yazısında, Brunson'ın yakınına sınır dışı edileceğini söylediğini PKK'ya üye olma iddiasında bu ifadelerin yattığını belirtiyor.
Sedat Ergin'in yazısı şöyle:
RAHİP Andrew Brunson, 7 Ekim 2016 tarihinde saat 11.48’de Dan Slade adındaki yakınına cep telefonundan şöyle bir mesaj gönderiyor:
“Merhaba Dan, polis merkezinde sınır dışı edileceğimi söylüyorlar. Bunun olmaması için dua eder misin?”
Dan, tam sekiz dakika sonra 11.56’da “Tanrı aşkına, yapacağım” diye yanıt veriyor.
Brunson, bu mesajı gönderdiğinde İzmir Alsancak Karakolu’nda alıkonulmaktadır. Aynı gün buradan sınır dışı edilecek yabancıların tutulduğu Pınarbaşı semtinde Ayakkabıcılar Çarşısı’nın içindeki Geri Gönderme Merkezi’ne sevk edilir.
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