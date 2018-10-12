Rahip Brunson kararı duyunca hıçkırarak ağladı!

Rahip Brunson, mahkeme heyeti karar için ara verdiği sırada eşi ABD’li rahibin yanına giderek sarıldı. Bu hareket karşısında duygularına hakim olamayan Brunson hıçkırarak ağlamaya başladı.
Yaklaşık 30 dakikalık bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Brunson'a terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık suçlarından takdiren 5 yıl hapis cezası verdi. Yapılan indirimlerle birlikte 3 yıl 1 ay 15 güne indirilen ceza, Brunson’un hapiste ve gözaltında bulunduğu sürelere mahsup edildi.
Brunson hakkında bulunan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağını içeren denetimli serbestlik yasakları da ayrı ayrı kaldırıldı.
Verilen kararın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Brunson, büyük sevinç yaşadı.
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