HABER

Rahip Brunson kararı duyunca hıçkırarak ağladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 17:05 | Son Güncelleme

Mahkeme heyeti Brunson’a son sözlerini sorarken, heyecandan sesi titreyen ABD’li rahip, “Masum bir adamım. İsa’yı seviyorum, Türkiye’yi seviyorum. Beraatımı talep ediyorum” dedi. Mahkeme heyetinin karar için verdiği arada Brunson’ın eşi ABD’li rahibin yanına giderek sarıldı. Bu hareket karşısında duygularına hakim olamayan Brunson hıçkırarak ağlamaya başladı.

Rahip Brunson, mahkeme heyeti karar için ara verdiği sırada eşi ABD’li rahibin yanına giderek sarıldı. Bu hareket karşısında duygularına hakim olamayan Brunson hıçkırarak ağlamaya başladı.

Yaklaşık 30 dakikalık bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Brunson'a terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık suçlarından takdiren 5 yıl hapis cezası verdi. Yapılan indirimlerle birlikte 3 yıl 1 ay 15 güne indirilen ceza, Brunson’un hapiste ve gözaltında bulunduğu sürelere mahsup edildi.

Brunson hakkında bulunan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağını içeren denetimli serbestlik yasakları da ayrı ayrı kaldırıldı.

KARARIN ARDINDAN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Verilen kararın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Brunson, büyük sevinç yaşadı.

PARTNER7 yıl önce Tibet'ten getirdi! Yetişemiyor...7 yıl önce Tibet'ten getirdi! Yetişemiyor...
Sette düşen Cem Özer'in ayağı kırıldıSette düşen Cem Özer'in ayağı kırıldı
Kayseri'de, Gazze'deki ambargolara tepkiKayseri'de, Gazze'deki ambargolara tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD ABD'li papaz rahip Brunson Rahip Brunson davası rahip brunson tahliye brunson ağladı

En Çok Okunan Haberler

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Serbest Paksoy ve Selçuk Köse öldürüldü

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

Aleyna Tilki reklam filminden bakın ne kadar kazandı?

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın ses kayıtları ortaya çıktı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 84 yorum
ver mehteri bu iş bitmiştir. tl dolar karşısında değerlenecek diye onurumuzdan gururumuzdan vazgeçtik paramız değer kazandı ama onurumuzu yitirdik başka açıklaması olamaz
Dolar düşecek sanıyorsanız, yanılıyorsunuz.. Ülkemizde yaşanan sorunların, Rahip ile ilgisi olmadığını Reis söylemedi mi ?
Ne dik durduk ama!!!! Tanıklar talimatla ifade değiştirdi adamı gönderdik.Zaten belliydi de ekonomik başarısızlığı yükleyecek adam lazımdı. Biz de yargı bağımsızdır!!!!!
Sanki bana hapisten çıktı evinden geldin neyin ağlaması
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Reuters son dakika olarak duyurdu: Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçakta

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'tan ilk açıklama!

Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'tan ilk açıklama!

ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı

ABD Konsolosluk tercümanına tahliye çıkmadı

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda hareketlilik

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada?

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

Adana'da dolandırıldığını söyleyen pazarcının yaptıkları şaşkınlık yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.