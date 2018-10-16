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Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi

16.10.2018 16:36 | Son Güncelleme

12 Ekim'de İzmir'de görülen duruşmayla serbest bırakılan ve ardından ülkesine dönen ABD'li Pastör Andrew Brunson, ABC televizyon kanalına Türkiye'de tutuklu kaldığı süreci anlattı.

Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi

Türkiye'de geçirdiği yıllar boyunca herhangi siyasi faaliyette bulunmadığını ifade eden Brunson, "Türkiye'ye gitmemizin nedeni insanlara İsa Peygamberi anlatmaktı" diye konuştu.

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Good Morning America (Günaydın Amerika) programına katılan Brunson, "Sanıyorum ki şu an Türkiye'de en çok nefret edilen insanlardan biriyim" dedi.

2016'da tutuklandıktan sonra günlerce hücre hapsinde tutulduğunu ifade eden Brunson, "Hapishanede tutulmak başlı başına zor bir durum. Başlangıçta günlerce hücre hapsinde tek başıma tutuldum. O günler çok zordu. O günlerde akli dengemi ancak saatlerce dua ederek koruyabiliyordum" dedi.

CAMİDE YAŞAMAK GİBİYDİ

Daha sonra 8 kişilik bir koğuşta 20 kişiyle birlikte kaldığını anlatan Brunson, koğuştaki diğer tutuklular için "Büyük kısmı Gülen hareketinin üyesi olmakla suçlanıyordu. Koğuş hayatı bir anlamda camide yaşamak gibiydi" dedi.

Brunson, koğuşta geçirdiği aylar için ise dil farkı, kültür farkı ve din farkı nedeniyle kendisini çok izole hissettiğini söyledi.

Sunucu George Stephanopoulos'un "Oval ofiste Başkan için dua ederken aklınızdan neler geçiyordu?" sorusuna Brunson "Öncelikle ben ve eşim tüm başkanlar için dua ediyoruz, sadece daha önce bunu Oval ofiste yapma şansını bulamamıştık. Oval ofise girmeden önce eşimle birlikte dua ettik ve fırsatım olursa ona güç vermesi için Başkan'ın yanında da dua edeceğimi söyledim. Başkan'ın, her başkan gibi, duaya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve bu yüzden bize bu fırsatı vermesini istedik." dedi.

"DAHA ÖNCE POLİSLE SORUN YAŞAMAMIŞTIK"

Stephanopoulos, Brunson'a "Türkiye'de 20 yıl kaldınız ve 2016'da tutuklandınız. Bunların olabileceğini hissetmiş miydiniz?" diye de sordu.

Brunson "Açıkçası şoke oldum. Büyük oğlumuzun doğum gününde gözaltına alındık ve bu sınır dışı edilmemiz içindi. Daha sonra bize "ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğumuz için" tutuklandığımız söylendi. Kısa bir süre sonra bunun olağan olmadığını anladık. Konsolosluk yetkililerini görmemize izin verilmedi. Benim ve eişimin 13 gün boyunca dışarıdan kimseyle görüşmemize izin verilmedi. Bu süre uzadıkça uzadı. Gerçekten şoke olduk çünkü 23 yılımızı Türkiye'deki insanlara İsa Peygamberi anlatarak geçirdik ve bunu gayet şeffaf şekilde yapıyorduk, polisle hiç sorun yaşamamıştık." cevabını verdi.

Pastör Andrew Brunson 2016 yılında 'terör örgütü adına suç işlemek ve casusluk' iddialarıyla tutuklanmış ve cezaevine konmuştu. Hakkında hazırlanan iddianamede "örgüte üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek"le suçlanmıştı. Brunson'un tutukluluğu bu yıl Temmuz ayında ev hapsine çevrilmiş, 12 Ekim'deki duruşmada ise ABD'li Pastör serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
rahip Brunson izmir Koğuş FETÖ camii

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Sen camii lerimize kurban ol camii demek Allah 'ın evi demektir bir de din adamı olacaksın.....
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