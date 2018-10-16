Rahip Brunson: Koğuşta olmak camide yaşamak gibiydi

Türkiye'de geçirdiği yıllar boyunca herhangi siyasi faaliyette bulunmadığını ifade eden Brunson, "Türkiye'ye gitmemizin nedeni insanlara İsa Peygamberi anlatmaktı" diye konuştu.

Good Morning America (Günaydın Amerika) programına katılan Brunson, "Sanıyorum ki şu an Türkiye'de en çok nefret edilen insanlardan biriyim" dedi.

2016'da tutuklandıktan sonra günlerce hücre hapsinde tutulduğunu ifade eden Brunson, "Hapishanede tutulmak başlı başına zor bir durum. Başlangıçta günlerce hücre hapsinde tek başıma tutuldum. O günler çok zordu. O günlerde akli dengemi ancak saatlerce dua ederek koruyabiliyordum" dedi.

CAMİDE YAŞAMAK GİBİYDİ

Daha sonra 8 kişilik bir koğuşta 20 kişiyle birlikte kaldığını anlatan Brunson, koğuştaki diğer tutuklular için "Büyük kısmı Gülen hareketinin üyesi olmakla suçlanıyordu. Koğuş hayatı bir anlamda camide yaşamak gibiydi" dedi.

Brunson, koğuşta geçirdiği aylar için ise dil farkı, kültür farkı ve din farkı nedeniyle kendisini çok izole hissettiğini söyledi.

Sunucu George Stephanopoulos'un "Oval ofiste Başkan için dua ederken aklınızdan neler geçiyordu?" sorusuna Brunson "Öncelikle ben ve eşim tüm başkanlar için dua ediyoruz, sadece daha önce bunu Oval ofiste yapma şansını bulamamıştık. Oval ofise girmeden önce eşimle birlikte dua ettik ve fırsatım olursa ona güç vermesi için Başkan'ın yanında da dua edeceğimi söyledim. Başkan'ın, her başkan gibi, duaya çok ihtiyacı olduğunu düşünüyoruz ve bu yüzden bize bu fırsatı vermesini istedik." dedi.