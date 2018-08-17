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Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 04:27 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’de ev hapsinde bulunan Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılması konusunda yeni bir tweet paylaşarak krizi alevlendirdi.

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan Rahip Brunson krizi hakkında yeni bir mesaj paylaşarak bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye’nin uzun yıllardır ABD’den faydalandığını belirterek; "Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem bir insan olan rahibi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

BRUNSON TEHDİDİ

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Rahip Andrew Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söylemişti.

"SERBEST BIRAKILMAZSA YAPTIRIM UYGULAYACAĞIZ"

Steven Mnuchin yaptığı açıklamada, “Türkiye Papaz Brunson’ı serbest bırakmazsa daha fazla yaptırım uygulayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP VERGİLERİ İKİYE KATLADI

Trump attığı Twitter mesajında, "Türk lirası, çok güçlü dolarımız karşısında hızla düşerken Türkiye'den gelen çelik ve aluminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil!" demişti.

Terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson ev hapsine alınmıştı.

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Bu tip şeyleri söyledin zaten, geç bunları tutmuyor artık. Türkiye sizden faydalandı mı? Hadi ordan! Sizin nasıl kana susamış aç köpekler olduğunuzu ve hangi ülkelerde kandan beslenerek sömürü yaptığımızı kendiniz bile kabul ediyorken Türkiye sizden mi faydalndı? Sizden birinim faydalanması bir yana dursun, siz fotoğrafını çekebilmek için çocukların ölümüne seyirci olursunuz. Geç bunları, biz size uşak olacağımızı özümüze döner dağlarda yaşarız. Pembe domuzlar gibi önüne geleni yemekten başka birşey bilmeyen köpek!
Dünyanın başına bela oldun be Trump.. Türkiye kadar başına taş düşsün inşallah...
insanın kıymetli olduğu yer görmek isteyen amerikaya ve başkan trump'a baksın
Yahu böyle dünyaya kendinizi ak gosteriyosunuz ya gülünç vala. Al takke ver külah. Ver fetö köpeğini al papazın
yaban domuzu sonuna kdr direnecez ver papazı al papazı
Yani ?
bu laflarin uzerine artik incirlik ussunu kapatmamiz lazim. bakalim o zaman ne yapacak sari bebe.
Yıllardır faydalandığımız Türkiye diyecektin galiba, Ekim ayında bırakırız sende seçimlerde kullanırsın. Sıkıntı yapma tosunum...
Adi herif sen papazı vereceksin.Bizden ise ancak papazı alırsın!!!
BATTI BALIK YAN GİDER CEHENNEME KADAR YOLUN VAR ŞOR KILIKLI HERİF.
DOMUZZZ!!
Selamunaleyküm, Yalanlar dolanlar vede bahaneler kıyâmete kadar hiçmi hiç bitmez Vede Kâfirler her zaman kâfirdir Zaten.
Çokta tırstık
Rahibide bunuda alacan meydanda sünnet Edip sonra o kesilmiş parçaları birbirine yedirecen adam tam bir manyak
Dünya senin kadar aptalını yazmaz daha...
sonun başlangıcında geldin
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