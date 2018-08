Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan Rahip Brunson krizi hakkında yeni bir mesaj paylaşarak bir kez daha Türkiye'yi hedef aldı.

Trump, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Türkiye’nin uzun yıllardır ABD’den faydalandığını belirterek; "Türkiye uzun yıllar ABD’den yararlandı. Şimdi, ülkemizi büyük bir vatansever olarak temsil eden ve muhteşem bir insan olan rahibi tutuklu tutuyorlar. Masum bir adamın serbest bırakılması için hiçbir şey ödemeyeceğiz, Türkiye ile ilişkilerimizi azaltıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!