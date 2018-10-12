HABER

Rahip Brunson, serbest (10)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 22:49 | Son Güncelleme

BRUNSON'UN UÇAĞI HAVALANDI İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, eşi ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı'ndan, kendilerini ülkelerine götürecek olan, ABD tarafından Almanya'dan gönderilen özel uçağa bindi.

BRUNSON'UN UÇAĞI HAVALANDI
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, eşi ile birlikte Adnan Menderes Havalimanı'ndan, kendilerini ülkelerine götürecek olan, ABD tarafından Almanya'dan gönderilen özel uçağa bindi. Uçağın önce Almanya'ya oradan da ABD'ye gideceği öğrenildi. Uçak saat 22.40 sıralarında havalandı.

Taylan YILDIRIM-Mehmet CANDAN-Ergin KARATAŞ-Kadir ÖZEN-Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)

PARTNERİşte 2018 Miss Earth güzelleriİşte 2018 Miss Earth güzelleri
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralıOtomobil ile minibüs çarpıştı: 10 yaralı
Rahip Brunson, serbest (9)Rahip Brunson, serbest (9)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme

Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme

Çiftliği kan gölüne çevirdi! Tüyler ürperten itiraf

Çiftliği kan gölüne çevirdi! Tüyler ürperten itiraf

İstanbul'da akılalmaz kaza! Gişeye sığamadıla

İstanbul'da akılalmaz kaza! Gişeye sığamadıla

Okuduğu liseye son kez tabutla geldi! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

Okuduğu liseye son kez tabutla geldi! Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

İğrenç sapık kamerada! Engelli kızı dakikalarca sıkıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.