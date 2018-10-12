Rahip Brunson, serbest (3)

RAHİP BRUNSON DAVASI SONUÇLANDI

İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yapmakla suçlanan ve tutukluluğu ev hapsine çevrilen ABD uyruklu rahip Andrew Craig Brunson'ın yargılandığı davanın duruşmasının öğleden sonraki bölümünde bazı gizli tanıklar yeniden ifade verme talebinde bulundu. Sanık avukatı İsmail Cem Halavurt ise bu talebin reddedilmesini ve kendilerinin isimlerini verdiği tanıkların dinlenmesini istedi. Duruşma savcısı ise dosyanın geldiği aşama dikkate alınarak tanıkların dinlenmesinin dosyaya katkısının olmayacağını belirterek taleplerin reddedilmesini talep etti.

SAVCI İDDİANAMEDEKİ SUÇLAMALARI YİNELEDİ

Mahkeme heyeti, talebini kabul ettiği savcıdan esasa yönelik mütalaasını istedi. Duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında sanığın cep telefonu kayıtlarının incelenmesi sonrasında oluşturulan rapora göre, FETÖ/PDY üyeleriyle telefon görüşmeleri yaptığını, yine bu rapora göre, FETÖ'nün sözde Ege Bölge sorumlusu firari Bekir Baz'la görüşme yaptığını, cep telefonlarının aynı noktadan sinyal verdiğini, sanığın Kürtlerin Hristiyanlaştırılması amacıyla, Kürtlere yönelik ayinler düzenlediğini, Kobani ve hendek operasyonları sırasında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunduğunu, sanığın Gezi Parkı olayları sırasında İstanbul'da olayların gelişimine yönelik toplantılar yaptığını, sanığın bağlı bulunduğu kilisenin Selçuk ilçesinde yurt dışından gelen Hristiyanlara yönelik düzenlediği kampa aynı zamanda PKK'lıların da katıldığını belirtti. Sanık Brunson'un 15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra, darbe girişiminin başarısız olmasından dolayı üzüntü duyduğunu yansıtan konuşmalarının olduğunu, sanığa ait flash bellekteki bir dosyada duvara yansıtılan yazıda 'Hoş geldiniz Hristiyan Kürtleri' yazdığını, PKK'lı teröristlerle fotoğraflarının bulunduğu gibi suçlamalardan dolayı, sanığın örgüt yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte isteyerek ve bilerek yardım yataklık yapma suçunu işlediğini öne sürdü. Brunson'un 5 ile 10 yıl arasında hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

'TÜRKİYE VE İSA'YI SEVİYORUM'

Sanık rahip Andrew Craig Brunson ise son savunmasında beraatine karar verilmesi talebinde bulunarak, "Ben masum bir insanım. Türkiye'yi ve İsa'yı seviyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı İsmail Cem Halavurt da müvekkiline yönelik suçlamaların gerçekten uzak olduğunu öne sürerek, "Daha önceki savunmalarımızı tekrar etmekle birlikte suçlamalar birkaç gizli tanığın söylediklerinden ibarettir. Beraat kararı verilmesini ve adli kontrol şartlarının kaldırılmasını istiyoruz" dedi.

RAHİP BRUNSON AĞLADI

Mahkeme heyeti, karar için ara verirken, bu sırada rahip Andrew Craig Brunson eşine sarılarak ağladı.

KARAR VERİLDİ

Bir süre sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık rahip Brunson'a terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasından önce 5 yıl hapis cezası verdi, duruşmalardaki iyi halinden dolayı cezayı 3 yıl 1 ay 15 güne indirdi. Adli kontrol şartları kaldırılan rahip Andrew Craig Brunson, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi. Böylece Brunson hakkındaki ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı da kalkmış oldu.

EVİNE DOĞRU YOLA ÇIKARILDI

Davayla ilgili karar verilmesinin ardından, duruşmanın yapıldığı Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden, buraya getirildiği aynı araca bindirilen rahip Brunson, İzmir'in Alsancak semtindeki evine getirilmek üzere, yine polis korumasında yola çıkarıldı.