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Rahip Brunson, serbest (5)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 19:06 | Son Güncelleme

DENETİMLİ SERBESTLİK GÖREVLİLERİ EVDEN AYRILDI İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, saat 18.10'da Alsancak semtindeki evine geldi.

DENETİMLİ SERBESTLİK GÖREVLİLERİ EVDEN AYRILDI
İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilip, tahliyesine karar verilen ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson, saat 18.10'da Alsancak semtindeki evine geldi. Denetimli serbestlik görevlileri de Brunson ile birlikte eve geldi. Evdeki elektronik kelepçe ve elektronik sinyal cihazını alan görevliler, daha sonra evden ayrıldı.

İZMİR, (DHA)

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