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Rahip Brunson, serbest (7)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2018 20:30 | Son Güncelleme

BRUNSON'IN YURTDIŞI YASAĞI SİSTEMDEN DE KALKTI İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin rahip Andrew Craig Brunson hakkında hapis cezası kararı verip, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağını kaldırmasının ardından, bu karar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden de yayımlandı.

BRUNSON'IN YURTDIŞI YASAĞI SİSTEMDEN DE KALKTI
İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin rahip Andrew Craig Brunson hakkında hapis cezası kararı verip, ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağını kaldırmasının ardından, bu karar Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden de yayımlandı. Böylelikle rahip Andrew Craig Brunson'un yurtdışına çıkışının önündeki son engel de kalkmış oldu.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)

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